【拆禮物日】便衣警查《立場》記者向鏡頭展示身份證　記協譴責

拆禮物日（Boxing Day）網民號召於各區商場進行「和你SHOP蒙面日」，其中於大埔超級城，一名在場採訪的《立場新聞》記者被便衣警員截查要求出示身份證，其後警員將記者的立法會記者證、記協記者證及身份證向直播鏡頭展示近數十秒，將記者個人資料清楚顯示，《立場新聞》指將協助記者作出正式投訴。香港記者協會及香港攝影記者協會聯合發聲明強烈譴責警員行為，要求私隱專員介入調查跟進。

該名警員將《立場新聞》記者的身份證等向直播鏡頭展示近數十秒，將記者個人資料清楚顯示。（《立場新聞》圖片）

《立場新聞》報道，今日於大埔超級城網民發起的「和你 SHOP 蒙面日」行動其間，一名在場採訪的記者追問在場持伸縮警棍的人士是否警員，便衣警員及防暴警察與記者發生口角，及後要求記者進入封鎖線範圍，及出示身份證，便衣警員其後於直播鏡頭前展示記者的立法會記者證及記協記者證，並再將記者的身份證在直播鏡頭前展示約 40 秒，期間更將其身份證擺近鏡頭方向前。《立場新聞》總編輯鍾沛權指，將協助記者作出正式投訴，並要求警方提供涉事蒙面警員的姓名及編號。

記協：要求警方及私隱專員介入調查

記協發聲明指，今日（26日）於大埔有自稱便衣警務人員在沒有警察委任證情況下，截查一名在場採訪記者時，故意先後將記者的立法會記者證、記協記者證，甚至身份證於直播鏡頭前展示數十秒，導致記者的私隱外洩，行為涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》，記協表示予以強烈譴責，要求警方及私隱專員介入調查，如發現有人蓄意違例，應考慮作出檢控。

批部分前線警行為失控

記協又指《警察通例》列明，警務人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作，以及不應妨礙傳媒的攝錄工作。而警察今次將記者的身份證等個人資料公諸於世，無異於「起底」行為，又指目前部分前線警員在衝突現場的行為失控，警方務必盡快糾正，停止一切扼殺新聞自由的行為。