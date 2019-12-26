【簽到簿簡史】二戰年代已設立　曾起考勤之用　上頭「辣更」

社會上近日針對高價奢侈品零售商店的劫案頻生，有受害商戶明言留意到近日街上沒有警察巡邏，治安堪憂。而警務處處長鄧炳強早前曾稱，因警員巡邏時的危險上升，所以巡邏形式有所改變。作為警方履行巡邏工作的象徵性物件，簽到簿遂成為社會大眾的視線焦點。 有熟悉警務工作的人士指，警方簽到簿可追溯至二戰前的年代，早期的簽到簿制度主要起兩大功能，分別為阻嚇犯罪者及巡警考勤之用，當中後者尤為重要。

阻嚇犯罪者 巡警考勤

警方簽到簿制度的設立時間目前並不可考，據悉可追溯至二戰前的年代。早期的簽到簿制度主要起兩大功能，分別為阻嚇犯罪者及巡警考勤之用，當中後者尤為重要。

警方簽到簿多數設置於犯罪黑點，如金行、珠寶店、錶舖等財貨密集、易招賊匪的高危地點，或人煙稀少之處。設置的目的在於一方面向匪徒傳達該處不時有警員巡視，切勿以身試法的訊息，亦有表示即便人流稀少的地點亦非「無王管」，以收阻嚇犯罪之用。

上級到簽到點「辣更」

至於簽到簿的考勤功能，則由於早年因通訊科技限制，警員巡邏時無法以無線電等工具與上級保持聯絡，故此簽到簿的紀錄成為人員是否有履行巡邏工作的重要證明。當時巡警的上級，甚至指揮官均需審閱簽到簿紀錄，為保證巡警確有到場巡邏，甚至有上級需要到簽到簿巡邏點監視的「辣更」制度存在，可以說考勤功能是當年警察簽到簿制度中最為重要的功能。

時至今日，警方簽到簿制度兩大功能中的阻嚇犯罪仍持續發揮效果，但巡警考勤的功能雖然漸因科技原因而式微，但仍依然存在，尤其簽到簿上如被發現虛假紀錄，相關人員需就事件接受紀律聆訊。參考警務處供公眾查閱的警察通例內容，設置和使用簽到簿事宜由單位指揮官酌情決定。如採用簽到簿制度，咇份巡邏人員須按照所屬單位指揮官指示在簽到簿上簽署。