【警方記者會】便衣行動呼號「撞冧巴」？　汪sir認行政出問題

昨日Boxing Day（26日）網民號召於各區商場進行「和你SHOP蒙面日」，其中於大埔超級城下午發生衝突，有示威者闖入商場食肆翻倒物品，大批防暴警員到場制服最少兩人。防暴警到場驅散期間，有在商場執法的蒙面便衣警，疑被防暴警誤當示威者，最少兩名便衣警分別疑被防暴警箍頸及以警棍打中。有傳媒更發現，警方之前強調「獨一無二」的行動呼號，有執勤警員行動呼號卡上的編號卻一模一樣。警方今日（27日）在記者會解釋， 因溝通上出現誤會，有軍裝警員截停一名便衣人員，沒有所謂「拉錯人」；而被警棍擊中的是犯人，並非警員。至於行動呼號的問題，行動部高級警司汪威遜承認，有關便衣行動呼號「撞冧巴」一事，是在行政及執行上出現問題，事後已訓示單位如何正確使用行動呼號。

港台發現有兩名CID人員身上行動呼號一模一樣。（港台圖片）

現相同行動呼號：行政及執行上出現一些問題

為平衡市民識別警員身份及警員和家屬私隱，警方早前承諾，在警員背心上展示「行動呼號」，讓公眾識別警員身份，而行動呼號是每位警員獨有。惟昨日大埔警方驅散行動中，有傳媒發現有兩名CID警員心口上「行動呼號」一模一樣。行動部高級警司汪威遜表示，當得悉情況後「親自落去睇」，經了解後發現，有剛應用行動呼號的單位，在行政及執行上出現一些問題，已親自再三解釋應該如何處理，及訓示單位如何正確使用行動呼號。 汪威遜稱，昨日發生相同行動呼號的情況，已即時停止使用並跟進事件。至於如何避免同類事件，汪威遜指會現有所有的卡由頭檢查一次，惟數量相當多；此外，在開工時，有關指揮官會檢查一次；而在警員上班時，會紀錄自己的行動呼號，了解清楚自己的崗位及從何處取得有關的卡。

汪威遜補充，行動呼號11月尾至12月初已推出，機動部隊、衝鋒隊、總區梯隊、刑偵警員若需執勤，均會有行動呼號，讓指揮官決定是否使用，當使用時需要進行一連串行政程序，確保呼號能識別某一警員。

昨日大埔超級城外有便衣警被防暴箍頸。（資料圖片）

便衣警被防暴箍頸 江永祥：可能溝通上有啲誤會

昨午（27日）大埔超級城現場有多名面上戴上黑色圍巾、身上無識別的懷疑為便衣警員在場，其中兩名男便衣警一度疑被防暴警誤當示威者，先後遭防暴警員箍頸及以警棍打中。警方今日在記者會被問到，警員自己是否不能分辨蒙面人的身分。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，當時商場環境混亂，警員截停現場部分人士調查，其間有軍裝警員截停一名便衣人員，「可能溝通上有啲誤會，但好快認清身分」，沒有所謂「拉錯人」。

至於懷疑有便衣警遭防暴警棍打中，江表示，被警棍擊中的是犯人並非警員，而事件中共4人被捕。江永祥表示 ，警方執行職務會針對「暴徒」或犯罪人士，盡量不誤中同袍，但很多情況都較混亂，加上不少情況在商場發生，難以避免誤中警員。江稱，在商場內大多會使用低致命武器，包括胡椒噴劑、警棍等，不論是對「暴徒」或警員均不會造成嚴重傷害。