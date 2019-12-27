【行動呼號】拆解CID「撞冧巴」之謎　行動部中央印卡為何出錯？

警方推出「獨一無二」的行動呼號，有執勤便衣警行動呼號卡上的編號卻一模一樣，被公眾質疑能否有效識別警員身份。行動部高級警司汪威遜承認是行政與執行出現問題，但未交代詳情。究竟是什麼問題才會「撞冧巴」？據了解，行動呼號由警方行動部中央統一編碼及印製，然後發放給常上示威現場的前線警員。有個別警區疑取得初步的編碼方式後，先自行印製便衣警員的行動呼號卡，但過程中對編碼的理解有誤，最終出現不同警員使用同一張只印有警區、所屬隊伍等資料的「藍卡」。

「藍卡」有獨立編碼 包括警員單位、位置

警方於十月中旬推出新的編碼系統「行動呼號」，指行動呼號可平衡市民識別警員身份及警員和家屬私隱，其功能與警員編號一樣，是獨一無二，可識別警員身份。而行動呼號卡由舊有的白色，換為新款的「藍卡」，每張藍卡均有獨立編碼，包括警員所屬單位及位置，能獨立辨識不同警員身份，亦涵蓋包括見習督察以至總警司職級。每個行動呼號都是獨一無二，以識別身分。

全港共有三萬多名警務人員，惟行動呼號非人人皆有，目前只有常赴示威現場執勤的警員獲編碼，軍裝包括機動部隊、衝鋒隊等、便裝則包括傳媒聯絡隊，及不同警區的個別刑偵人員等。不過，對比防暴警員，便衣警較遲才見配戴行動呼號卡，警方曾承認，由於便衣警員沒有陣式，分發行動呼號上有難度，編碼更為需時。

警方曾稱行動呼號為「獨一無二」，讓公眾識別警員身份。（資料圖片）

警區未透徹了解編碼 自行印「藍卡」

直至昨日「拆禮物日」（26日），有傳媒發現，警方強調「獨一無二」的行動呼號，有執勤警員行動呼號卡上的編號卻一模一樣，令人擔心影響市民識別警員身分。行動部高級警司汪威遜在記者會指已即時停用及跟進事件，並訓示單位如何正確使用行動呼號。警員非故意所為，而是行政及執行上出現問題，而導致誤會。

據了解，各警區皆有便衣的刑偵警員到衝突現場執勤，他們的行動呼號卡亦是藍色膠卡，有防偽特徵，人人不同，可識別身份。警方行動部中央負責處理編碼及印製「藍卡」，然後分發予有關的便衣警員。不過，據知油尖警區為了及早讓便衣配戴行動呼號卡，只取得初步的編碼方式後，率先自製藍卡，以便在執勤時可讓人識別。不過，有關警區對編碼理解有誤，只印了所屬警區的編碼，沒加入個別隊員位置的資料。由於兩名警員屬同一隊，結果發生「撞冧巴」事件。

理大事件中，部份警員身上以藍色卡片展示出行動呼號。（資料圖片/孔繁栩攝）

至於如何避免同類事件，汪威遜在記者會上指，會將現有所有的卡由頭檢查一次，惟數量相當多；開工時，指揮官會檢查一次；警員上班時，會紀錄自己的行動呼號及從何處取得有關的卡。