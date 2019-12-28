【和你Shop】CID呼號卡展示崗位　罪案應變小組落場監控蒐證拉人

警方推出「獨一無二」的行動呼號逾兩個月，便衣CID陸續配戴印有編號的「藍卡」，從獨立編號可識別警員所屬部隊及其位置，從而辨識他們的身份。今日上水廣埸「和你shop」活動中，其中一隊便衣警員在背心上展示「藍卡」，根據編號，他們隸屬於CRT NTN，相信是新界南總區的罪案應變小隊，並再細分至少A、B、C三小隊，而每名警員有其獨立的位置號碼。罪案應變小隊（CRT，全名Crime Response Team）在「佔中」後設立，針對大型公眾集會執勤，負責證據蒐集、監控目標人物及作出拘捕。

便衣警展示行動呼號「藍卡」。（王譯揚攝）

反修例衝突中，防暴警及便衣警在服飾上沒出示警員編號的問題惹人詬病，警方遂於十月中旬推出「行動呼號」，以平衡公眾識別警員身份及警員和家屬的安全、免被「起底」。行動呼號由行動部中央負責處理編碼及印製，以藍色膠卡製成，有獨立編碼、防偽特徵，可根據呼號找到警員所屬單位及位置。防暴警率先採用，近月延伸至便衣警員。

今日在上水廣場的「和你Shop」活動中，一隊便衣CID的背心展示「藍卡」，上面印有「CRT NTN」，相信是新界南總區的罪案應變小隊，再按警員所屬分隊及位置，獨立編配如「C2 11」、「A2 43」的位置號碼。

翻查資料，警方在「佔中」過後新設立罪案應變小組（CRT，全名Crime Response Team），主要針對大型公眾活動。據悉，雖然「佔中」時期，警方拘捕大量人士，惟因負責攝錄蒐證工作的小組與進行拘捕的警員配合度不足，攝影內容與被捕人士情況不同，出現檢控時「證據不足」的情況。因此，警方設立罪案應變小組，監控目標人士，並進行攝錄蒐證，必要時展開拘捕行動。