【警方記者會】民陣澄清元旦遊行海報被改圖　警憂暴力份子破壞

新一年將至，除夕夜及元旦日有不少公眾活動舉行，包括民陣發起、已獲警方發出不反對通知書的「元旦大遊行」。網傳一張聲稱是民陣名義發出、以「毋忘報仇、全城裝修」為題的海報，號召勇武起義。民陣已否認發出相關海報，並指有人刪改原有海報的內容，希望警方主動調查假海報來源。警方在記者會上歡迎民陣與暴力割席，呼籲民陣不要協助掩飾及美化暴力行為，「這並不是裝修，而是嚴重的刑事毀壞罪行」。警方又指，難保元旦日有激進份子作暴力行為，呼籲當日參與者「一定一定唔可以用暴力」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓。（陳浩然攝）

根據網上流傳一張海報，設計與民陣宣傳「元旦大遊行」的海報相似，但字眼上有所不同。該海報以「毋忘報仇、全城裝修」為題，又寫有「君子報仇、勇武起義」，與民陣公開發出的宣傳單張的用字明顯不同，民陣在今晨記者會上已作出澄清，否認曾發出有關海報。

郭嘉銓﹕歡迎民陣與暴力割席

警察公共關係科總警司郭嘉銓在今日的例行記者會上表示，警方已向民陣發出元旦遊行不反對通知書，但網上流傳一張以民陣名義發出的海報，煽惑他人，與民陣宣稱和平示威不同。民陣已公開否認相關宣傳，警方感謝民陣就海報及早作澄清，歡迎民陣與暴力割席，幫忙市民不會被誤導，令別有用心的人不能得逞。他亦呼籲民陣不要協助掩飾及美化暴力行為，「這並不是裝修，而是嚴重的刑事毀壞罪行」。

警難保激進份子作暴力行為 籲參與者勿用暴力

港島總區警司曾繁瀚則表示，民陣在記者會就海報作澄清，但仍難保在1月1日有激進份子作暴力行為，他呼籲當日參與者「一定一定唔好可以用暴力」，如有警方會採果斷的執法行動。

民陣在今午再次發出聲明回應有關海報，稱昨日收到警方傳來的海報，但民陣從未於各Telegram 公海、討論區發現相關改圖。根據傳媒報導，相關海報是在建制派支援者的社群網絡中開始流傳。民陣質疑警隊傳來的假海報的來源。聲明又提及，警方今日向民陣副召集人陳皓桓發出警告，指民陣如不作出澄清，或將涉嫌煽動。民陣表示，被刪改海報上的內容違背其發起遊行的原意，認為警方應主動調查假海報來源。對於警方今日在記者會上的發言，聲明稱民陣與警暴割席。

港島總區警司曾繁瀚。（陳浩然攝）

除夕夜有人號召搞事 警﹕逼警放催淚煙

另一方面，除夕夜港島多區封路進行慶祝活動，警方指留意到有人呼籲聚集搞事。郭嘉銓稱，目的逼警方施放催淚煙，又有人叫外出帶雨遮，目的掩護使用私刑，更有人叫使用汽油彈及煙餅等，以襲擊政府部門設施，警方嚴厲譴責暴徒毫無道德，用黑社會手段達到滅聲目的，黑色恐怖是不會得逞。

被問到如元旦遊行發生暴力事件發生，警方會如何處理。曾繁瀚表示，警方會就遊行出作風險評估，如發生暴力事件發生，警方希望主辦單位協助警方，告知參與人士可能會受危害，警方有可能要暫停遊行，希望參與者和平有序盡早離開。因應暴力事件，警方會因應情況盡可能作出警告，若情況持續，警方在最後可能會採取適當武力制止。

除夕夜港島封路安排﹕

港島總區交通部執行及管制組總督察蕭奕騏表示，除夕當日港島區多處會有不同的特別交通安全。銅鑼灣區，由下午4時至午夜零時封閉、劃作行人專用區，包括景隆街以東的駱克道、東角道及一部分記利佐治街。另外警方會分階段因應人群情況，由下午6時起會封閉其餘路段，包括一部分記利佐治街、百德新街，糖街、京士頓街、加寧街、大坑道天橋北行及維園對出告士打道南北行線，而銅鑼灣避風塘對開維園道避車處，會因應人群情況在晚上9時起停用，直至人潮散去。

蘭桂坊方面分兩階段進行特別交通安排，由下午2時至翌晨6時封閉一部分德己立街及威靈頓街、蘭桂坊、榮華里、安蘭街、和安里，第二階段再按需要由下午6時至翌晨6時封閉一部分德己立街、雲咸街、史丹利街、皇后大道中、下亞厘畢道等。

灣仔北一帶，晚上9時起，警方會根據當時人群情況，按需要封閉包括灣仔會展的斐林明道以西會議道、博覽道、博覽道中、博覽道東、龍和道、龍合街及立法會道。

中區方面，中環碼頭一帶會按人群需要封閉添華道、愛丁堡廣場、耀星街、民光街、民輝街、一部分民耀街及中環碼頭總站。倒數前五分鐘，晚上11時55分，警方會按需要封閉民寶街下行車路及一部分文耀街。因應灣仔北封路，中環灣仔繞道中環入口東行不能通過灣仔北支路，入繞道後只可以前往北角；而西行灣仔北出口只可以通往隆景街向分域碼頭街方12行駛；而因應民寶街下行車路的封路措施，屆時干諾道西天橋東行所有車輛需要進入繩道前往北角，所以西區前往中環、灣仔、銅鑼灣一帶人士請用路面。

元旦大遊行，警方安排及呼籲﹕

港島總區警司（行動）曾繁瀚表示，1月1日下午舉行的遊行，分別為維園中央草坪集會，及由維園前往遮打道的遊行，警方昨日已發出不反對通知書。一如既往，警方在有需要時會在維園、天后、銅鑼灣一帶進行人流管制措施，呼籲市民盡量使用公共交通工具前往維園，並聽從大會糾察指示和平有序進入維園參與之後的遊行。警方會開放遊行路線西行全線及部分電車路線作遊行，東行則作緊急車輛及部分車輛行駛之用。

警方重申，警方尊重市民參與集會及遊行的權利，致力協助市民進行和平的公眾活動。同時警方有責任確保公眾安全、秩序及其他人的權利自由。主辦單位有責任協助警方管理公眾活動，亦希望他們會按不反對通知書上條件，安排300名以上的糾察管理事件，發生緊急、暴力事件時，主辦單位及糾察有責任協助警方疏散人群，以確保參與者安全離開發生事故的地點，當集會及遊行不再安全時，警方有可能有需要解散活動，並希望主辦單位及糾紛盡力協助警方呼籲參與人士解散。過去多個遊行被為數不少的不法之徒騎劫，令本身和平的活動變成暴力衝擊，甚至暴動，不法之徒不負責任的行為嚴重破壞香港法治精神，亦剝奪合法集會權利。警方呼籲參與者不要使用暴力，並希望所有市民向暴力說不，不要再縱容、包庇、美化任何暴力，亦不要對暴力事件視而不見，警方不會容忍任何暴力事件，並會採取果斷執法行動，以保障市民生命財產。他再次呼籲參與者遵徒警方及糾察指示，和平有序參與周三的活動。

（警方圖片）

警方記者會全文如下﹕

【16﹕58】記者問及九龍灣有記者被拍攝事件，是否有人在指揮中心私下流傳照片然後放上TG。郭表示，好多子虛烏有的指控，報導中用疑似、懷疑、可能的字眼，沒有確實證據。在社交媒體上有好多照片，隨意取一張就指是警員放上網，「要我哋去解釋係好困難。」，如果有確切證據，可以到投訴警察課作投訴，會按現有機制處理。現時為止，沒有找到警員將所謂記者照片放上網。

除夕及元旦有不少公眾活動，而港島不少行人天橋安排鐵絲網，是否警方安排。汪威遜表示，警方沒有特別要求其他部門安裝鐵絲網，但相信不同部門、單位見到過往不同人在天橋上掟物品下街及有人擔心被捕而跳下橋，都是一個好的安全措施。對於天橋上任何的安全措施，方便警方的執行職務，絕對接受及支持。郭補充，區議員是社會重要的持份者，相信區議會的職能是為了確保地區安全及運作詳暢順，期望今一屆區議會可以與警方緊密合作，相信大家有共同目標，撲滅罪行、維持公共安全，是社會大眾認同的價值觀，希望大家合力用合適措施確保公共安全，包括道路安全。

記者再問及江永祥721事件作出評論，而調查未結束，是否不負責任的行為。郭表示，案件已進入刑事調查徨序及投訴警察課處理中，沒有細節補充。

【16﹕50】被問到如元旦遊行發生暴力事發，警方會如何處理。曾繁瀚表示，警方會就遊行出作風險評估，如發生暴力事發，警方希望主辦單位協助警方，告知參與人士可能會受危害，警方有可能要暫停遊行，希望參與者和平有序盡早離開。因應暴力事件，警方會因應情況盡可能作出警告，若情況持續，警方在最後可能會採取適當武力制止。

【16﹕45】被問到立法會議員林卓廷質疑朗警區助理指揮官、其後調至新界北總區刑事總部的警司游乃強為721疑犯之一，他負責調查721事件，如何確保調查公平。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警員被指控某個罪行，警方均十分重視，但警方會檢視該指控的證據是否足夠要採取行動，行動要幾種做法，如涉及紀律，要紀律處分，更嚴重的要拘捕作刑事調查。而對游乃強的指控只是「指控階段」，無實質證據進入令一階段，因此警方無對他採取紀律行動，他可以繼續執行其工作，調任是正常調任，適合甚麼崗位便去做。李桂華又指，刑事檢控的調查「唔係一個人講咗係就係，係一個綜合性調查」，有很多監管人員按時要將調查的方向及進度作調查，不是某一個人在某一個單位可影響整個調查，這是過往在重案或一般調查的標準。

被問到民陣申請的遊行要求警方保持克制，不要如12月8日未開始遊行便舉黑旗。有關海報澄清民陣與海報無關，是否就不會涉及煽動的責任。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，感謝主辦單位就海報及早作澄清，能幫忙市民不會被誤導，令別有用心的人不能得逞。

港島總區警司曾繁瀚表示，在12月8日，警方在遊行期間在近終點時，警方見有激進示威者及有人持汽油彈，有人開始堵路，所以為公眾安全、秩序及不影響大眾市民安全前提下，在遊行路線外設防線，非故意阻礙和平及安全的遊行進行。他又指，民陣在記者會就海報作澄清，但仍難保在1月1日有激進份子作暴力行為，他呼籲當日參與者「一定一定唔好可以用暴力」，如有警方會採果斷的執法行動。

【16﹕37】記者追問江永祥接受Cable有關721的訪問，提出有人帶示威者到元朗牽引事件，是否暗指林卓廷帶一群示威者到元朗。江永祥表示，訪問中他回應多條問題，而上述回應只是其中一部分。他指不可能由見到的部分畫面得出結論，而在7月21日當日警方處理不少違法暴力事件，警方就事件進行調查，拘捕37人及7人被檢控。案件已進入司法程序，他不作其他評論。

至於除夕夜及元旦遊行，警方有無任何部署應對可能發生的暴力。曾繁瀚表示，警方進行危機評估，並會確保有足夠警力處理任何事件。同時，警方已與主辦單位聯絡，安排糾察協調警方工作。他不便透露詳細的警方部署。

記者追問商場被捕人士及檢控數字，會否有誤捕途人情況。李桂華表示，在商場進行拘捕時，證據包括進行拘捕的警員、目擊者口供、錄像片段，警在集合證據後，會交予律政署以取得檢控方面意見，徨序需要逾月的時間。記者提及展示標語或圍觀途人會否被誤捕，當在混亂的場合中展示標語，該人可以涉嫌在公共地方行為不檢被捕。而圍觀者亦可能涉嫌協助違法行為。

【16﹕34】郭嘉銓重申，明日尖沙咀不是沒有封路措施，近期社會事件情況與以往不同，網上動員破壞相當即時，警方亦需要彈性部署，警方不是不封路，而是視乎在場人流，或不同地區聚集狀況，不斷作出評估，並留意情報會否有人出來破壞，繼而即時部署，強調有足夠警力確保公共秩序及安全，提醒市民留意警方公告安排出行。

再被問到江永祥就7.21的言論，郭強調，相關事件已有刑事調查，亦有投訴警察個案進行，沒有任何補充。

就有報道質疑，有警員日前在九龍灣疑影記者大頭並上載社交媒體，郭稱經了解後，需作出嚴正聲明，相關相片並不是由警員放上去，一直以來，前線要與指揮中心保持緊密聯絡，知道現場發生甚麼事，以作評估及調派支援，因此前線警員會配備電話或相機以拍下現場環境及有甚麼人，強調只會拍攝大環境， 並非拍個別人士大頭。

經了解後，當晚在九龍灣的警員確有拍照，目的是與指揮中心溝通，而相關警員亦沒有該社交媒體賬戶，因此沒機會上載相片，希望媒體報道時能根據事實報道，如僅以懷疑、疑似、有人說、可能就去當報道是不負責任，警方亦要澄清胡亂指控。

【16﹕30】警察公共關係科高級警司江永祥早前接受有線訪問，指721有一班人帶着示威者牽引整件事。江永祥被問所指的「帶領者」是誰。江永祥表示，報道中的引述只是訪問中的一小部分，他當時的說話是根據他在不同傳媒或畫面的觀察，非代表警方對事件的結論，警方對事任中的對任何暴力都予以讉責。就721事件，警方已進行詳細的調查，調查仍在進行，事件中拘捕37人，當中7人被檢控，案件仍轉介區域法院處理，事件中有數宗警察投訴進行中，相當完成調查後，大眾對整件事更有深的了解。

被捕到德福有便衣警拘捕多人，相關人士被控襲警，但事發時便衣警無配帶委任證及表露身份，示威者反抗為人之常情，他們何以被控襲警。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示己進入司法程序，警方不能給予太多意見。警察公共關係科高級警司江永祥表示，，由聖誕節至今，警方進入不同的商場處理不同的暴力事件，利用便衣進入商場，有效防止大規模破壞的方法，在很多畫面看到，警方工作時，很多時有大聲表露警察身份，在不影響工作效率的情況下，會展示委任證，但示威者藉展示委任證阻礙警方工作，或警覺得為無理要求，警方會集中精神處堙搞麻煩及被捕人士為首要目標，很多畫面中很清楚看到，他們為便依警。

【16﹕15】港島總區交通部執行及管制組總督察蕭奕騏表示，除夕當日港島區多處會有不同的特別交通安全。銅鑼灣區，由下午4時至午夜零時封閉、劃作行人專用區，包括景隆街以東的駱克道、東角道及一部分記利佐治街。另外警方會分階段因應人群情況，由下午6時起會封閉其餘路段，包括一部分記利佐治街、百德新街，糖街、京士頓街、加寧街、大坑道天橋北行及維園對出告士打道南北行線，而銅鑼灣避風塘對開維園道避車處，會因應人群情況在晚上9時起停用，直至人潮散去。

蘭桂坊方面分兩階段進行特別交通安排，由下午2時至翌晨6時封閉一部分德己立街及威靈頓街、蘭桂坊、榮華里、安蘭街、和安里，第二階段再按需要由下午6時至翌晨6時封閉一部分德己立街、雲咸街、史丹利街、皇后大道中、下亞厘畢道等。

灣仔北一帶，晚上9時起，警方會根據當時人群情況，按需要封閉包括灣仔會展的斐林明道以西會議道、博覽道、博覽道中、博覽道東、龍和道、龍合街及立法會道。

中區方面，中環碼頭一帶會按人群需要封閉添華道、愛丁堡廣場、耀星街、民光街、民輝街、一部分民耀街及中環碼頭總站。倒數前五分鐘，晚上11時55分，警方會按需要封閉民寶街下行車路及一部分文耀街。因應灣仔北封路，中環灣仔繞道中環入口東行不能通過灣仔北支路，入繞道後只可以前往北角；而西行灣仔北出口只可以通往隆景街向分域碼頭街方12行駛；而因應民寶街下行車路的封路措施，屆時干諾道西天橋東行所有車輛需要進入繩道前往北角，所以西區前往中環、灣仔、銅鑼灣一帶人士請用路面。

港島總區警司（行動）曾繁瀚表示，1月1日下午舉行的遊行，分別為維園中央草坪集會，及由維園前往遮打道的遊行，警方昨日已發出不反對通知書。一如既往，警方在有需要時會在維園、天后、銅鑼灣一帶進行人流管制措施，呼籲市民盡量使用公共交通工具前往維園，並聽從大會糾察指示和平有序進入維園參與之後的遊行。警方會開放遊行路線西行全線及部分電車路線作遊行，東行則作緊急車輛及部分車輛行駛之用。

警方重申，警方尊重市民參與集會及遊行的權利，致力協助市民進行和平的公眾活動。同時警方有責任確保公眾安全、秩序及其他人的權利自由。主辦單位有責任協助警方管理公眾活動，亦希望他們會按不反對通知書上條件，安排300名以上的糾察管理事件，發生緊急、暴力事件時，主辦單位及糾察有責任協助警方疏散人群，以確保參與者安全離開發生事故的地點，當集會及遊行不再安全時，警方有可能有需要解散活動，並希望主辦單位及糾紛盡力協助警方呼籲參與人士解散。過去多個遊行被為數不少的不法之徒騎劫，令本身和平的活動變成暴力衝擊，甚至暴動，不法之徒不負責任的行為嚴重破壞香港法治精神，亦剝奪合法集會權利。警方呼籲參與者不要使用暴力，並希望所有市民向暴力說不，不要再縱容、包庇、美化任何暴力，亦不要對暴力事件視而不見，警方不會容忍任何暴力事件，並會採取果斷執法行動，以保障市民生命財產。他再次呼籲參與者遵徒警方及糾察指示，和平有序參與周三的活動。

【16﹕00】警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，過去數天，暴徒和其支持者再次透過互聯網鼓吹針對全港多個商場大肆搗亂，包括走入上水及德福，不是為購物，而是打爛飯碗，做不成生意，其中周六，警方在上水廣場追捕襲警疑犯期間，對方擊烈反抗，過程中甚至想搶槍，其手指更已扣入板機，隨時會走火，嚴重威脅市民。警方已因應情報，靈活調配在全港多個商場，防止暴徒破壞，試問如沒有警察執法，大家想見到所有商場成為暴徒肆意施暴的無法之地？與小朋友行商場的自由都喪失？日前一間曾被暴徒搗亂的食肆，因不接受蒙面暴徒將調味料拆開倒地，結果昨凌晨懷疑被被黑衣人掟汽油彈縱火破壞，同黑社會報復手段極度相似。

郭又稱，警方留意到有人呼籲除夕夜聚集搞事，目的逼警方施放催淚煙，又有人叫外出帶雨遮，目的掩護使用私刑，更有人叫使用汽油彈及煙餅等，以襲擊政府部門設施，警方嚴厲譴責暴徒毫無道德，用黑社會手段達到滅聲目的，黑色恐怖是不會得呈。

郭表示，警方已向民陣發出元旦遊行不反對通知書，但網上流傳一張以民陣名義發出的海報煽惑他人，「毋忘報仇，全城裝飾，君子報仇，勇武起義」，與民陣宣稱和平示威不同，民陣已公開否認相關宣傳，警方歡迎民陣與暴力割席，呼籲民陣不要協助掩飾及美化暴力行為，「這並不是裝修，而是嚴重的刑事毀壞罪行」。

郭續指，近來越來越多年青人被捕，年輕人被有心人煽動干犯嚴重違法罪行的趨勢，感到憂慮及擔心。此外，有年輕人與報稱教師的成年人一同被捕，明白年輕人或心智未成熟，容易被煽動，警告別有用心的人千萬不要再利用年輕人，當年輕人干犯罪行時未必知道會斷送寶貴前程。

而在本月27日，有3位未滿14歲年輕人在深水埗一屋苑平台向地面掟物件，警方在他們身上搜出摺刀，及入滿膠彈的汽槍。而本月29日，亦有3名13至14歲的年輕人擅自駕走小巴，對其他道路使用者安全構成威脅，反映年輕人守法意識下降，令人擔憂。

警方一直積極與不同組織合作，參與社署的社區支援服務計劃，當中包括五間指定非政府機構，提供支援服務予被捕青少年，該計劃已涵蓋18歲以下被捕青年，希望到家人或監護人同意下，可轉介到社服機構，以加強年輕人守法意識，避免誤入歧途，一失足成千古恨。

過去周未，警方共拘捕34人，包括31男3女，年齡13至50，涉遊蕩、藏有工具可作非法用途、非法集結、阻差辦工、襲警。

就一名曾向投訴警察課作出投訴的市民，聲稱收到警方信件，要求30日內作供，否則終止調查，郭澄清，有關指控並不正確，信件所指的案件並非投訴警察課個件，而是涉及另一宗案件，與示威活動無關，投訴警察課亦無要求終止調查，強調警方有既定機制跟進投訴個案，不存在任何手段故意終止調查，投訴人的個案亦會交監警會調查。

繼上周聖誕連假有人發起多區示威活動外，過去周末再有網民發起「和你shop」活動，引發警民衝突，多人被拘捕。周六(28日)網民在上水一帶進行「和你shop」，示威者於區內多個商場遊走，有店舖落閘，發生持不同政見人士被「私了」的事件，防暴警曾進入商場內進行拘捕，事件中有至少20名人士被捕。警方今午四時召開記者會。

昨日(29日)，九龍灣亦有示威者聚集進行「和你Shop」，他們於商場遊走時，發現懷疑便衣警，於是包圍他們指罵，期間有警員向示威者噴胡椒噴霧，多名便衣警將在場示威者制服，事件中多人被捕。

另外，民陣再次發起遊行，以「毋忘承諾 並肩同行」為主題的元旦大遊行已獲警方不反對通知書，到時會由維多利亞公園步行至遮打道行人專用區。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜、港島總區警司（行動）曾繁瀚及港島總區交通部執行及管制組總督察蕭奕騏，今日下午將會見傳媒。