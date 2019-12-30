【警方記者會】回應721由示威者牽引　江sir﹕警未有結論

反修例運動逾半年，警方自8月開始進行例行記者會，警察公共關係科高級警司江永祥一直為發言人之一。他較早前接受《有線新聞》訪問，指721「由一班人帶一班示威者入元朗牽引成件事」，立法會議員林卓廷斥說法散播謊言，二次傷害受害者。江永祥於今午例行記者會中被多次追問該說法時，稱「報道中的引述只是訪問中的一小部分」，說法是其觀察，不代表警方的結論，事件仍在調查中。 此外，時任元朗警區助理指揮官游乃強被指控為721疑犯之一，卻調任至新界北總區刑事總部調查事件，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，指控無實質證據，屬正常調任。

警察公共關係科高級警司江永祥早前接受《有線新聞》訪問，指721「由一班人帶一班示威者入元朗牽引成件事」。（陳浩然攝）

「引述只是訪問中的一小部分」

江永祥被問及其說法所指的「帶領者」是誰，他表示接受《有線新聞》過程中回答了很多問題，報道中的引述只是訪問中的一小部分。他當時的說法是根據他在不同傳媒或畫面的觀察，並不代表警方對事件的結論，警方對事任中的任何暴力都予以讉責。

進入司法程序無補充 郭嘉銓三度指沒補充

江永祥指，警方已就事件進行詳細調查，調查仍在進行，過程中警方先後拘捕37人，當中7人被檢控，案件仍轉介區域法院處理。另外，有數宗投訴警察課投訴進行中。他相信整件事件完成調查後，大眾對會更有清楚的了解，因為事件已進入司法程序，所以無其他補充。記者會期間，江永祥多次被追問，其上級警察公共關係科總警司郭嘉銓最少三度稱事件已有刑事調查，沒有任何補充。

警察公共關係科總警司郭嘉銓三度為江永祥護航。（陳浩然攝）

對游乃強指控無實質證據 正常調任

721事發時任元朗警區助理指揮官游乃強，被立法會議員林卓廷質疑為疑犯之一，卻調任為新界北總區刑事總部，負責調查事件。被問如何確保公平調查，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警員被指控某個罪行，警方均十分重視，但警方會檢視該指控的證據是否足夠要採取行動，行動要數種做法，如涉及紀律須紀律處分，更嚴重的須要拘捕作刑事調查。然而對游乃強的指控只是「指控階段」，無實質證據進入另一階段，因此警方無對他採取紀律行動，他可以繼續執行其工作，調任屬正常調任，調任至適合的崗位。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，刑事檢控調查非一人可影響整個調查。（陳浩然攝） 刑事檢控調查非一言堂 李桂華指，刑事檢控調查「唔係一個人講咗係就係，係一個綜合性調查」，有很多監管人員按時調查事件的調查方向及進度，不是某一個人在某一個單位可影響整個調查，這是重案或一般調查一直的標準，「請大家可以放心」。