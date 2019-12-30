【再有劫案】尖沙咀街頭行劫　男商人被刀賊搶袋失50萬現金

臨近歲晚，劫案猖獗，尖沙咀發生街頭行劫案，事主損失數十萬元現金。今（30日）晚上7時許，一名經營生意的中年男子，駕七人車抵達尖沙咀亞士厘道4號漢口中心對開，其斜孭袋內載有50萬元現金，準備上樓買東西，其間疑被人追蹤。當男事主下車時，三名年約20歲、戴口罩的男子在車頭位置搶去其斜孭袋，其中一人手持牛肉刀。三人得逞後，逃向九龍公園徑後離開。

男事主手指受傷，毋須送院，在現場協助調查。現場遺下一條斷開的白色珠鏈，屬男事主所有。警方現正追緝在逃案人士，當時他們並不是全黑衣打扮。現場所見，附近的店舖門外裝有閉路電視，未知有無拍下事發經過。

男事主手指受傷，在現場協調調查。(林振華攝)

首11個月搶劫案升28%

警方較早前表示，今年首11個月的搶劫案較去年同期升28%，去年行劫案為133宗，而今年同期有170宗，即往年每三日一宗，今年則隔日便有一宗；去年搶劫案有113宗，今年有163宗，上升44%；車內盜竊去年有797宗，今年有1110車，上升39.3%；偷車上升44%。警方指罪案的發生有兩個成因，一是社會風氣，二是有機可乘，根據以往研究，這些案件與社會風氣有關，犯人見大家縱容，不經不覺犯案。