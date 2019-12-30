【元朗謀殺案】巴裔男偷兩罐啤酒　7-11東主父追截　遭狂踢頭部亡

元朗巴裔男偷兩罐總值31元啤酒，便利店六旬店員狂追50米反被殺害。前日（28日）元朗一便利店，一名巴裔青年在店內偷兩罐啤酒，老店員狂追50米後，驚見賊人身形魁梧，頓起怯意，轉身離開時失足跌倒，反被賊人起腳狂踢頭、胸，頭部與地面猛撞重創，大量失血，賊人逃去無蹤。老店員送院搶救，事隔兩日後不治。警方在案發翌日拘捕涉案男子，涉嫌謀殺及盜竊。據了解，死者為特許經營便利店的東主父親，便利店是家族生意，今年9月才開始營業。

元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽德表示，事發於前日（28日）晚上9時半，61歲男事主與另一名女性店員在擊壤路17號一間便利店工作時，發現一名疑犯進入店內取走兩罐總值31元的啤酒，兩人見狀追出便利店。男事主在距便利店約50米位置，即在喜利徑及元朗安樂路交界行人路截停疑犯，惟疑犯的體形健碩，事主頓生怯意，於是調頭逃跑。詎料疑犯尾隨追上，追逐過程中，事主失足墮地，坐在地上，疑犯發惡向前用其雙腳狂踢死者的頭部、胸部多次，導致事主頭部與行人路地面撞擊，大量失血，疑犯逃之夭夭。行經途人發現事主臥地大量失血，於是報警。

救護車將事主送往屯門醫院深切治療部留醫，醫院醫生診斷他昏迷及情況危殆。警方將案件列作盜竊及傷人。經警方深入調查後，在事發地點翻查大量閉路電視片段，並找到目擊證人目擊事發經過，鎖定疑犯身份。事發翌日（29日）下午6時許，警方在擊壤路拘捕一名27歲巴基斯坦裔男子，他持有香港身份證，報稱無業，相信有黑社會背景，現正被扣查。至今日（30日）下午3時31分，事主傷重不治，案件改列作謀殺及店舖盜竊。

警方檢獲證物。(王譯揚攝)

死者為本地男子61歲，為特許經營便利店的東主父親，該店屬家族生意，案發時店內的女店員亦是家人。店舖於2019年9月份開始營業。警方又指，翻查閉路電視片段，暫未有顯示疑犯有醉酒情況，但不排除此可能性。擊壤路是疑犯常去的地方，但不是他居住地點附近。

案件現交由元朗警區重案組二隊跟進調查。警方審視證據後，將會落案起訴疑犯兩項罪名，包括盜竊及謀殺罪。警方亦會向法庭申請被捕人毋須答辯，不准保釋，還押於懲教署看管。警方會跟進調查案件及索取法律意見。警方呼籲，任何目擊者在事發當晚在元朗擊壤路、喜利徑或安樂路目擊事發經過，可聯絡元朗警區重案組二隊，電話是3661 4243。

涉事的7-11便利店，今日如常營業。一名男店員向記者稱，他與事主為朋友關係，對於事主過身感到相當愕然。他本身是夜更保安員，是事主替他找到夜更便利店的工作。他稱，如見到有人店內偷竊，通常都會追出喝止，並不會感到驚慌。