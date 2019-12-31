【孕婦被捕】天水圍六人連儂牆「貼紙」被捕　孕婦跪地當場嘔吐

天水圍連儂牆一名孕婦被捕。周一（30日）晚上，數男女在天水圍銀座對開行人隧道內貼文宣，其間多名警員封鎖兩邊出入口，六男女被雙手反在背後、蹲地上搜查並帶走，其間一女子不適嘔吐。候任元朗區議員林進向香港01證實，其中一名被捕女子為孕婦，她被捕後轉送屯門醫院，據知她目前並沒有大礙。警方表示，案發有人以時強力噴漆膠水毀壞行人路，案中六男女涉嫌刑事毀壞被捕。至周二早上，有女警進入屯門醫院的女病房。

有女子不適嘔吐。(網上片段截圖)

昨晚(30日)9時左右，有數名男女在天水圍銀座對開行人隧道內，張貼紙張時，約有10名警員突然將隧道兩邊出入口封鎖，同時截停上述數人。當中有6名男女，被要求雙手反在背後、蹲在地上搜查。期間一名女子，突然不適嘔吐。現場消息指，不適人士疑為一名孕婦。

近30名防暴警員增援

從網上片段中，有人指稱被截查人士涉嫌「刑事毀壞」被捕。而警方事後則調派超過30名防暴警員增援，押送6名男女上警車。而上警車期間，圍觀人士大叫被捕者講出自己姓名，但有其他在場人士大叫「陳大明呀!」。

區議員林進證實：一名被捕女子為孕婦

候任元朗區議員林進向香港01證實，昨晚其中一名被捕女子為孕婦，她年約20餘歲。該名孕婦被捕後先送到天水圍警署，之後再轉送屯門醫院，據知她目前並沒有大礙。至於其他被捕者，仍扣查在天水圍警署。

警方：強力噴漆膠水毀壞行人路

警方表示，昨晚約9時接獲途人報案，指有人在天水圍天城路一行人隧道以強力噴漆膠水毀壞行人路，警方接報到場並截停1男5女，年齡介乎16至26歲，經初步調查，他們涉嫌刑事毀壞被捕。警員在現場檢獲四支噴漆，懷疑與案有關。全部被捕人士現正被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊第九隊跟進。