【和你lunch】長沙灣半百名示威者嗌口號　防暴警要求示威者離開

周二(31日)下午一時許，再有網民發起「葵涌除夕Lunch和你Sing」、「中環和你Lunch」及「長沙灣x荔枝角 和你Lunch」集會，並呼籲示威者自備口罩及標語到場。長沙灣大南西街對開有多名防暴警員戒備，而中環交易廣場對開的行人天橋，廿多名示威者手持標語及高叫口號。至下午約1時半，長沙灣約60名示威者於行人路嗌口號，防暴警要求示威者離開。

【長沙灣】有示威者步行至港鐵荔枝角站外，其間與一名身穿西裝的男子展開罵戰，其後雙方散去。(郭倩雯攝)

【中環】在場示威者清唱《願榮光歸香港》，有人亮起手機上的電筒。(黃金棋攝)

13：59【中環】在場示威者高叫「一月一維園見」及「今晚人鏈」後陸續散去。

13：55【中環】中環交易廣場對開的行人天橋，仍有近廿名示威者聚集，他們繼續高叫「一月一維園見」及「光復香港時代革命」等口號，並清唱《願榮光歸香港》，有人亮起手機上的電筒。

13：49【長沙灣】部分示威者進入長沙灣廣場，眾人陸續和平散去，其間有人高叫「新年快樂丫咁多位」。

13：45【長沙灣】有示威者步行至港鐵荔枝角站外，其間與一名身穿西裝的男子展開罵戰，其後雙方散去。

13：41【長沙灣】現場60多名示威者於行人路上遊行，其間他們繼續高叫「一月一維園見」及「五大訴求缺一不可」等口號。

13：39【中環】中環有男示威者表示，他將會參與明日民陣1月1日的遊行。現場約20多名示威者聚集。

13：34【長沙灣】有防暴警員以大聲公指，示威者正參與非法集結，要求他們立即離開，但是現場約60歲示威者未有理會。沿途有警員以攝影機拍攝示威者情況。

13：32【長沙灣】約30名示威者聚集，大部分人穿上黑衫及戴上口罩，其間他們於行人路上示威，沿途亦高叫口號。

13：30【葵涌】KCC九龍貿易中心地下位置，示威者陸續散去。

13：22【中環】為「銀髮族」的曾太表示她住在深水埗，今日與家人到中環參與和你lunch集會，目的是希望支持年輕人，並希望大家參與明日民陣1月1日的遊行。

13：15【葵涌】KCC九龍貿易中心地下位置，十多名示威者聚集，其間有人手持標語及高叫口號，並以音響播放反修例歌曲。

13：13【中環】行人天橋有20多名示威者聚集，其間有人手持標語及高叫口號，包括「解散警隊刻不容緩」、「光復香港時代革命」等口號。

13：04【中環】中環交易廣場對開的行人天橋未見有示威者聚集，附近亦未見有防暴警員戒備。

12：56【長沙灣】長沙灣道大南西街交界、香港工業大廈停車場對開位置，有多名防暴警員戒備。

12：45【葵涌】至中午12時許，有網民發起「葵涌除夕Lunch和你Sing」的KCC九龍貿易中心，暫時未見有示威者到場。