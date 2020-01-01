【逃犯條例】旺角、油麻地多宗「私了」縱火　警追查逾月拘十男女

警方今日（31日）拘捕9男1女，他們涉嫌在10月及11月在旺角及油麻地參與非法集結、傷人及縱火等案件。警方表示，過去半年因市民政見不同而被襲擊的案件無日無之，同行的人未有阻止，而且更鼓勵、吶喊，用雨傘掩護，而施襲者蒙面，同行人用雨傘阻擋，增加警方破案難度。

兩男女涉「私了」 19歲仔港鐵站外縱火

有組織罪案及三合會調查科鄧翊几總督察表示，警方今日拘捕6男1女，年齡介乎19至56歲。他們分別在10月6 日、10月20日及11月2日，在旺角及油麻地一帶，涉嫌「非法集結」、「傷人」、「縱火」。當中一名56歲男子及一名22歲女子，涉嫌在10月6日凌晨參與旺角兩宗傷人案件。鄧翊几指，案件中傷者均為途人，懷疑因拍攝及清理路障被暴徒襲擊及圍毆至頭破血流；一名19歲男子涉及在10月20日在旺角地鐵站C1出口外縱火；另外四名男子涉嫌在10月20日及11月2日參與旺角及油麻地非法集結。七人將被通宵扣查，警方不排除將有更多人被捕。

男子清路障舉起拍攝遭私了 三男被捕

毒品調查科行動組警司鄒旺忠表示，12月1日凌晨，一名男子在彌敦道與旺角道交界自發清理路障，有一名戴口罩兇徒以硬物襲擊他頭部，男子受傷倒地，一度失去知覺，手機被盜去，案件列作傷人及盜竊案。警方之後翻查大量閉路電視及進行法證工作鎖定懷疑與案有關男子。警方今日（31日）在鴨脷洲利東邨、荃灣沙嘴道及中區寶雲道拘捕3名男子，一名33歲男子涉「意圖傷人罪」及「非法集結」被捕，另外兩名34歲的男子則涉於案發當日接載該名涉嫌傷人的男子一同前往並離開現場及非法集結。三名被捕男子會被通宵扣留調查。三人分別報稱自僱及室內設計工程職業。鄒旺忠補充，現場調查發現沒有人與盜竊有關。

上月30日有網民發起「831太子站事件三個月」悼念活動，多人在太子站外聚集，有示威者於現場設路障。12月1日凌晨約1時，一名男子於彌敦道、太子道西交界清理路障，其後疑舉起手機欲拍攝，被一名灰色、戴口罩男子，以渠蓋撃中頭部，被襲擊男子一度倒在路障上，面部有血跡，現場有義務急救人員協助。及後警方到場，該名53歲男子清醒站立，並向警方表示手機失去蹤影。受傷男子之後獲送院治理，當日已出院，案件列作傷人及盜竊處理。

男子清路障舉機拍攝遭棒擊頭部情況（圖片為《癲狗日報》影片截圖）﹕

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上兩月旺角、油麻地發生多宗「私了」、縱火案，警追查逾月拘十男女。（陳浩然攝）

警：施襲者蒙面、同行人用雨傘阻擋增破案難度

鄒旺忠表示，過去半年因市民政見不同而被襲擊的案件無日無之，除了對市民肆意施襲外，有時候更會拿走受害人的財物，同行的人未有阻止，而且更鼓勵、吶喊，用雨傘掩護，屈受害人自己跌倒，又稱流血是「茄汁」，更稱「對方影大頭照抵被人襲擊」，同行的人會將惡行美其名稱為「私了」，施襲者蒙面，同行人用雨傘阻擋，警方破案有難度。