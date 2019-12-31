【逃犯條例】網上煽惑他人襲警　用「起底」警資料借貸　五男被捕

警方表示，今日（31日）上午在多區共拘捕五名年齡介乎24至47歲男子，他們分別涉嫌有關網上煽惑他人襲擊警務人員及其家屬、串謀意圖造成身體嚴重傷害及詐騙，五名被捕男子現正被扣留調查。

警方表示，網絡安全及科技罪案調查科留意到有人於十月起，在不同網上社交平台煽惑他人襲擊警務人員，更有人利用已被起底的警務人員資料作出借貸。警方經深入調查後，鎖定五名涉案男子。

至今（31日）晨，警方在多區共拘捕五名男子，年齡由24至47歲，分別涉嫌有關網上煽惑他人襲擊警務人員及其家屬的罪行、串謀意圖造成身體嚴重傷害而傷人及詐騙。五人被扣查。

警方指，高等法院已頒布兩個臨時禁制令，禁止任何人非法地及故意地披露警務人員的個人資料，和禁止任何人在網上平台發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的言論。警方提醒市民，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。警方提醒市民切勿以身試法。

警方早前在記者會表示，截止8月尾共發現1662名警員及親友的資料被不當公開，有人煽動他人進行違法行為，包括刑事恐嚇、惡意滋擾，甚至非法使用他們的資料借貸等。警方就「起底」拘15男4女，年齡介乎由16至42歲。