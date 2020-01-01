【元旦遊行】高院被噴漆辱罵法官　滙豐銅獅子遭淋紅油縱火

民陣今日發行元旦遊行，由銅鑼灣維園出發步行到中環遮打花園。示威者再次針對法院及滙豐銀行作出破壞，有人於高等法院門外噴漆，寫上「法治已死」，及噴上一名法官的姓名及字句；亦有人向滙豐總行的銅獅子淋紅油和放火，及毀壞灣仔分行設備，防暴警一度在分行外噴椒及掟手擲式催淚彈，期間制服多人。律政司發聲明，指香港特區政府尊重個人的言論自由，社會人士有權在法律容許的範圍內就法院的裁決或相關事項發表意見，但對法官作出人身攻擊及辱罵，會嚴重損害法院的權威及打擊公眾對司法制度的信心。

下午約4時，高等法院門外被噴上「法治已死」，今次已非首次有人在遊行時向法院作出破壞，去年12月8日「國際人權日遊行」期間，高院及終審法院先後遭縱火，律師會會長彭韻僖事後發聲明指，絕不接受為發洩不滿而向法院投擲汽油彈，強調應立即停止目無法紀的行為。

防暴擲催淚彈驅散

另外，去年11月關閉「星火同盟」戶口的滙豐銀行亦成為針對目標，有人向中環滙豐總行外的銅獅子淋紅油；而灣仔分行亦有人大肆破壞，大批防暴警掩至鎖封現場，現場消息稱，防暴警員一度施放胡椒霧驅散，並制服多人。

警拘五人涉刑毀 灣仔警署報案室服務暫停

警方表示，下午4時許，有暴徒於軒尼詩道和盧押道破壞一間銀行的設施，包括玻璃門及櫃員機等，警方以最低所需武力驅散，並於現場拘捕五名人士，涉嫌干犯「刑事毁壞」罪。至下午約5時許，有暴徒於上址投擲雜物及汽油彈，嚴重危害現場人士安全，警方以最低所需武力驅散，並已施放催淚煙。警方警告，在場人士立刻停止違法行為，並呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。警方又指，灣仔警署報案室服務暫停，市民如有緊急事故，請致電九九九。

就高院外牆被噴漆，警方表示，下午約六時，有暴徒在高等法院外用噴漆塗污外牆，寫上侮辱法官字眼。警方嚴厲譴責暴徒的違法行為，挑戰法治精神。警方會嚴正執法，已將案件列作「刑事毀壞」，交由中區刑事調查隊接手調查。

律政司：對法官人身攻擊損害法院權威

律政司表示，就有人在高等法院大樓外塗污並寫上批評一名法官的字句，律政司作出聲明指，司法獨立是法治的一項重要元素。香港特區政府尊重個人的言論自由，社會人士有權在法律容許的範圍內就法院的裁決或相關事項發表意見，但對法官作出人身攻擊及辱罵，會嚴重損害法院的權威及打擊公眾對司法制度的信心。



律政司續指，正如終審法院首席法官在去年法律年度開啟典禮致辭時指出，「法庭的功能或職責不是裁決政治或社會議題（又或是經濟議題）。法庭不會偏幫任何一方，亦不會尋找某種中間方案來解決社會關注的政治、社會或經濟問題；而實際上，不論何時，法庭處理的只是其席前的糾紛所涉及的法律議題，別無其他。」因此，任何人如不服案件的裁決，應該透過現行制度提出上訴，絕不應該惡言攻擊或詆毀法官政治偏頗，否則只會對香港的法治造成損害。