【元旦遊行】遊行腰斬　示威者組物資鏈　電車路成上前線通道

元旦遊行灣仔爆發衝突，警方施放催淚彈，遊行開始三小時後遭警方要求解散，遊行人士須於下午6時15分前疏散。腰斬初時，灣仔及銅鑼灣大批示威者組成人鏈，將物資送往「前線」，金鐘及中環示威者則將物資分散帶走。及至下午6時後，大批示威者退向銅鑼灣，中間仍讓道「勇武」示威者先行。

維園及Sogo外築人鏈 運物資上前線

下午4時許，灣仔軒尼詩道與盧押道交界爆警民衝突，警方施放催淚彈。民陣召集人岑子杰表示，警方下午5時半要求解散遊行，並於下午6時15分疏散遊行人士，否則民陣發起人會有刑事後果。示威者得悉遊行腰斬後，在維園草地等候出發的人士隨即四散，走向並往灣仔及銅鑼灣方向；同時高士威道一帶有示威者組成人鏈，傳送索帶、雨傘等，有人帶上防毒面具的示威者走前往「前線」。銅鑼灣Sogo外部分人士亦選擇留下，電車路繼續被用作物資鏈及示威者上前線的通道。

金鐘物資運中環 示威者分散帶走

金鐘示威者加快腳步向中環方向離開，有人用大型垃圾筒盛載大量雨傘及將「雪糕筒」運往中環。天后大批人士在英皇道出發繼續遊行，部分人退後向炮台山方向離開。下午近6時，中環有示威者將雨傘、索帶等物資分散帶走；中環地鐵站D3出口被示威者「雪糕筒」以及鐵枝等雜物堵塞，示威者其後被岑子杰勸離，並搬開「雪糕筒」。

下午6時後大批示威者撤離 讓道「勇武」上前線

下午6時10分，限時前5分鐘，維園外示威者開始退向銅鑼灣方向，中間讓出通道予「勇武」示威者上前線。同時軒尼詩道循道衛理教堂外聚集大量黑衣人，警方於軍器廠街天橋呼籲遊行人士用就近交通工具離開，部分示威者循灣仔方向離開，部分退往教堂內街。另一頭，金鐘道及紅棉路亦有示威者聚集。及至下午6時40分，銅鑼灣示威者亦開始離開，銅鑼灣港鐵站內水泄不通，由出口走至大堂至少需時十分鐘以上。