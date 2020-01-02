【元旦遊行．有片】便衣警旺角執勤突暈倒街頭　逾30同袍持棍戒備

受傷便衣警由救護員送院。(王海圖攝)

元旦日深夜11時許，旺角通菜街與山東街交界，當時有10多名相信是便衣警員的蒙面男女，在上址街頭執勤，並制服一人在地，當時有人大呼「我無打人呀，我真係無打人!」

期間，一名身穿牛仔褸的蒙面便衣警員，突然全身一軟，隨即倒下暈倒街頭，多名同袍立即趨近，查看倒下警員的情況，並將其拖離行車路。期間多名蒙面便衣警手持伸縮棍，指向在場人士並大喝：「全部行開呀!唔好再過來啦，警察做嘢!」

有警員致電通知上峰，「有個伙計『瀨』咗嘢!CALL白車!」另有便衣警員，手持胡椒噴霧指向街上人士並發射，有在場人士被噴中。其餘警員則大叫同袍「唔好走散呀!」同時向在場正在拍攝的人士作出指示：「你!記者!行過去啦，走呀!」

救護員接報後迅即趕至現場，經檢查後，為他戴上頸箍作保護，再送到廣華醫院治理。據知男子曾一度無知覺，抵院時已轉清醒。多名便衣警員隨後趕到廣華醫院急症室，部份人掛有委任證，一名外籍警務人員亦抵達急症室了解情況。傷者的親友亦被知會，趕到醫院探望傷者。

現場消息稱，傷者為一名便衣警員，當時正在旺角街頭執勤。有目擊者指稱，較早時街頭曾發生打鬥事件，暫未知事件與警員暈倒是否有關。

《香港01》正向警方查詢上述案件。