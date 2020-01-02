【便衣遇襲】旺角遇襲暈倒便衣私院留醫　警人事部指表現非凡勇氣

元旦日晚上，一名便裝男子於旺角山東街及通菜街交界疑遭多人襲擊，事後突然身軟暈倒，需由同行人事攙扶。男子其後轉醒並由到場救護車送院。男子其後被證實為一名便衣警員，在執行任務時遇襲暈倒。據悉接受治療及檢查後證實身體並無任何異樣，情況穩定轉院至私家醫院繼續接受治療。警隊人事部晚上向內部發通告，讚揚該警員表現「非凡勇氣」，遇襲後仍「剛強勇毅」，成功制服一名示威者

元旦日（1日）晚上11時19分，一名身穿牛仔褸的「蒙面」便衣男警，於上址一帶執行便衣任務，期間疑遭多人襲擊，頭部及頸部被擊中。便衣警遇襲後反制服一名人士，並交同袍進行拘捕。他安然起身後突然全身一軟，伸身抓住附近一名同袍並暈倒，其後多名同袍立即上前，並將其拖離行車路。在場多名蒙面相信是便衣警員的人士手持伸縮棍，指向在場人士並大叫：「全部行開呀！唔好再過來啦，警察做嘢！」並有人通知上級，「有個伙計『瀨』咗嘢！Call白車（救護車）！」之後並有便衣警員手持胡椒噴霧，噴向街上人士。

遇襲警員其後由到場救護車送院，送院時清醒。事後多名便衣警員趕至廣華醫院急症室，部份人身上掛有委任證，一名外籍警務人員亦抵達急症室了解情況。男警的親友亦被知會，趕到醫院探望傷者。

警察公共關係科總警司郭嘉銓今（2日）午於警方記者會上交待指，元旦日晚上，一名警員於旺角被示威者用拳頭及硬物襲擊頭部，面部及手腳受傷。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，事發昨晚11時許於山東街及通菜街交界，警方如過去數星期安排便衣警員於高危地點，作預防罪案目的，江指當時一名屬旺角警區便衣警員於現場附近，懷疑有人識別到其警員身份，於是對他襲擊，軍裝警員到場支援及作拘捕。江永祥指有關便衣警安排於高危地點巡邏及駐守，有助預防大規模破壞及襲擊，亦是希望令社區回復本來面貌的方法，但相信有兩類人不希望見到此情況發生，包括罪犯及包庇罪犯的人。

警隊人事部晚上亦發出通告，證實遇襲便衣警經治療及電腦掃瞄後，身體並無任何異樣，現時情況穩定，並讚揚他表現「非凡勇氣」，遇襲後仍「剛強勇毅」，成功制服一名示威者，並由同袍將其拘捕。文中指遇襲人員已於私家醫院接受康復治療，由警隊人事部警隊福利主任跟進個案。