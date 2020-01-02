朱古力、潤膚霜藏可卡因　海關除夕元旦拘三外籍旅客

海關元旦期間於機場打擊販毒活動，拘捕三男女外籍旅客，檢獲市值過千萬懷疑可卡因。海關毒品調查科機場調查課高級調查主任劉良智表示，海關於元旦期間加強執法重點打擊販毒活動，機場科於12月31及1月1日破獲3宗經旅客運毒來港案件，包括於12月31晚上7時許，海關人員截查一名杜拜返港、28歲報稱女侍應的外籍女子，於其4盒長桶型朱古力內，發現有淡黃色蛋狀型、非朱古力包裝的物件與真朱古力同放盒內，關員打開蛋狀物後發現內有懷疑可卡因白色粉末，四盒內共有282粒重15克的蛋狀物，可卡因共重4.5公斤，市值460萬。

潤膚霜、護髮素內藏可卡因

另外於昨日（1日）早上7時，一名巴西經法國來港、55歲報稱建築工人的外籍男，其行李箱及手提行李袋，於經過海關X光檢查時有可疑影像，關員打開男子行李箱及手提行李袋，發現3塊及4塊長方形扁狀物，內藏懷疑可卡因白色粉末，共重4.4公斤市值450萬。至晚上7時許，一名由非洲埃塞俄比亞來港、43歲報稱貨車司機的外籍男，其寄艙行李內4樽個人衛生用品，包括3個潤膚霜及1個護髮素，經X光檢查發現可疑影像，海關打開該四個膠樽，發現內藏膠袋裝有懷疑可卡因的白色粉末，重約1.2公斤市值122萬。

劉良智指案件由毒品調查科機場調查組跟進，未有證據顯示三宗案件有關連，3被捕人會被起訴販運危險藥品，明日（3日）於西九龍裁判法院提堂。劉良智指不排除販毒集團因應長假期市場需求急於販毒，海關會於假期前夕加強執法，確保有效打擊跨境販毒活動。