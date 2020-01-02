【武漢肺炎】經武漢高鐵加強清潔　乘客自備口罩：梗係戴定先

內地武漢去年12月31日被揭發多宗不明原因的肺炎個案，今日（2日）醫院管理局更證實一名曾到訪武漢、出現上呼吸道症狀及發燒症狀的女病人，現正於本港屯門醫院求醫。記者巡視機場及高鐵站，發現未見有緊張氣氛，但有乘搭經武漢高鐵的乘客指特意戴口罩以保障健康，又指留意到列車有增加清理垃圾的密度。

香港赤臘角機場今日只有一班航班於中午從武漢抵港，記者晚上到機場巡視，未見有旅客特意戴上口罩。作為旅客進出香港的主要門戶，機場內亦有作出廣播，指因應武漢市情況，旅客應避免到當地濕貨或海鮮市場，若返港後出現呼吸道感染病徵，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，應戴上口罩並作充足休息和多喝水。如果病徵持續或惡化，旅客應盡快求診，以便及早作出診斷。

經武漢高鐵增清垃圾 返港乘客：梗係戴定口罩先

至於另一與中國內地有大量旅行往來的本地交通樞紐西九龍高鐵站，每日有兩班途經武漢到港的列車，包括由北京西站出發的G79及天津西站出發的G305班次。其中晚上9時02分抵港的G305班次，僅少數人有配戴口罩。從廣州南站回港的曾太表示，登車時得悉原來列車是經武漢來港，所以特意與丈夫戴上口罩，以保障健康。丈夫曾先生坦言:「睇見班車由武漢嚟，梗係戴定先啦！我哋個袋一向放有口罩。」

曾太指，雖然未見列車上有工作人員加強消毒或防疫，但有增加清理垃圾的密度，「以前無見清得咁密，依家站與站之間都有人清晒列車垃圾或掃地先開車」。不過，曾太對疫情並不擔心，由於有2003年沙士經驗，會多洗手液抹手，以及加強清潔，「控制唔到人地，照顧自己啦」。