【元旦遊行】被捕者衣物遭沒收疑做證物　換膠拖、灰「工衣」獲釋

元旦遊行當日，警方於銅鑼灣大舉拘捕287人，目前仍有近百人拘留北角警署。被捕人士的女兒阿May，一連兩日到警署外守候，她指父親因參與遊行，在SOGO對開被圍捕。據她了解，被捕人士於警署內遭沒收手機，需換上警方發放的「淺灰色」長袖衫褲及一對拖鞋。有保釋者換走警方的「灰衫褲」，並放在警署門外衫堆中。 至今早（3日）有家長及社工在警署外留守，據知有區議員協助收集一批鞋及衣物，放在北角警署門外，讓被捕人士保釋後可穿上。有律師估計，警方以被捕人士服飾屬「證物」為由，要求他們換上警方所準備的衣物。有法律界人士批評，警方此舉有違被捕人士免受「有辱人格待遇」的權利。

父親SOGO對開被圍捕 女兒警署外守候

一名被捕者親友阿May表示，其父親於元旦日於SOGO對開被圍捕，「佢嗰日去遊行，但之後取消咗，佢離開同其他人一齊被捕！」連日來，阿May到警署外等待父親保釋，她指近日未能與父親見面，只能確認父親被扣押在北角警署，「我哋想確認佢係咪同一個地方(警署)，但係收到唔同資訊，話佢係唔同地方(警署)。」

阿May：有保釋者身穿「一式一樣」的淺灰色衣物

阿May稱，昨日有部分人獲保釋，但是他們保釋後身穿「一式一樣」的衣物，「可以知道唔係佢哋本身入去（被捕時）嘅裝束！」據她了解，被捕人士於警署內遭沒收手機，並需換上警方發放的淺灰色長袖衫褲，以及一對拖鞋。對於父親於離開港島區時被捕，阿Ｍay指父親以往亦有參與遊行，但他為和平示威者。

律師：估計警方以被捕人士服飾為證物

對於有保釋者身穿「一式一樣」的淺灰色衣物。熊運信律師估計，警方或認為被捕人士的服飾是證物之一，如果衣物是與案件有關，需要保留其身上衣物，因而要求被捕人必需換走被捕衣物。根據《警察通例》第49章列明，「被羈留人士財物」指從被羈留人士身上取得的各類物品，或屬被羈留人士所有但其後由警方取去的物品。 通例也列明，值日官須檢取和負責保管，被羈留人士的財物，直至交給另一人員，或於被羈留人士「獲釋時」發還為止。有資深刑偵人員指出，沒收被捕人士衣物，或因有需要作為證物，及作調查之用，過去也有對個別被捕人士作出類似安排，如被捕人士獲釋後不想穿著警方安排的「灰衣」離開警署，可要求親友帶衣物到警署更換後才離開。

至周五早上被捕人士仍未保釋，據了解有人收集多對鞋，放在北角警署門外，讓被捕人士保釋後穿上。（黃偉民攝）

法夢：有違免受「有辱人格待遇」的權利

由法律界人士組成的組織「法夢」在facebook撰文批評，警方要求警署內被羈留的市民一律穿著灰色衫褲，讓他們以此裝束步出警署，違反基本人權，尤其是無罪假定及免受「有辱人格待遇」的權利。文章指出，「聯合國人權事務委員會早於1994年引用《聯合國囚犯待遇最低限度標準規則》指出，即使是已定罪的囚犯，亦不得被迫穿著「有辱人格或有失體面（degrading or humiliating）」的衣服。此乃所有政府都必須遵守的最低人權標準」。

截查464名人 287人涉嫌非法集結被捕

元旦大遊行當日，警方晚上在銅鑼灣進行大規模截查並拘捕287人，被捕者分送多間警署。警方前日和昨日兩度否認銅鑼灣行動是濫捕，解釋在遊行宣布終止兩小時後，警方截查464名不肯離開人士，調查後現場釋放177人，拘捕287人，涉嫌非法集結。有協助被捕人士的律師表示，北角警署內最少有180名被捕人士，目測年齡最少約16歲，亦有年輕的已婚人士，暫時無人投訴遭警暴，亦無人受傷，大部分人稱路過被捕，暫涉非法集結被捕。

警方：拘捕人數是基於 有多少人犯罪

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨在記者會上表示，拘捕人數是基於有多少人犯罪。行動部高級警司汪威遜及港島總區高級警司吳樂俊表示，昨日在銅鑼灣無拘捕400人，警方截停400人，調查後放走177 ，最後拘捕387人，警方視情況作不同的策略應對。昨日的警方記者會上，被問及警方要求人數眾多的示威者，要在45分鐘內離開，安排是否適當？警方當時回應指，警方首先考慮的是公眾安全及公共秩序風險，當時的情況持續，和平參與者面對更高的風險，因為「暴徒」正破壞商舖及擲物。