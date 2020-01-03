【逃犯條例】輔警旺角助理指揮官被「雪藏」　被指涉流出警行動照

網上流傳疑似除夕旺角警方行動照，附有聲稱是輔警提供內部行動細節的資料，有關消息在示威者常在群組「公海」中廣為流傳。據了解，輔警署理旺角區助理指揮官盧堅疑涉及事件，警方正作出調查，他暫時被「雪藏」，毋須上班。消息指，輔警並無參與警方處理的示威行動，根本無從得知行動部署細節，懷疑是盧堅拍攝照片及上傳至朋友群組後，被人流傳開去「騎劫咗」，再被人加上「消息」。

除夕夜旺角爆發衝突事件，其後在網上流傳疑似警方行動照片，附有聲稱是「輔警朋友消息」的警方行動部署資料，仔細提及警方將在多條馬路部署警力，進行「包抄」拘捕行動，然後會將被捕人士送往紅磡警署。警方隨即就上述事件展開調查，以了解是否有人通風報信。

據了解，輔警署理旺角區助理指揮官盧堅疑涉及事件，被警方問話，目前被「雪藏」，暫毋須上班，但沒有被拘捕。盧本來亦準備辭去輔警工作。據悉，事發於12月31日除夕夜，當時盧正在當值，其間他疑將現場照片傳至朋友群組中，懷疑照片外洩後被盜用，被他人「騎劫」及加入其他消息，並非盧流傳出去。據知，輔警並沒獲安排參與警方處理示威的行動中，故根本無從得知行動部署。至於網傳照片是否由盧所拍攝亦有待調查，警方會了解通訊紀錄。