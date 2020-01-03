【逃犯條例】科大昨豎立民主女神像　校方今移除搬往學生會接待處

香港科技大學的連接橋智慧石昨被擺放「民主女神像」，校方隨即用圍欄及壁報板圍封，貼出通告指雕像未經校方批准擺放在公共地方，又指雕像所顯示的訊息不代表大學立場，校方已通知科大學生會須移走雕像。至今日下午，網上流傳校方會強行清拆雕像，引起網民不滿。最終校方僅派員將雕像移往學生會的辦事處。校方發言人在現場回應事件指，因連接橋人來人往，雕像的體積較大，擔心會危及途人安全，與學生會溝通後移走。科大學生會表示，沒有同意或答應校方移除民主女神像，今日被校方通知會移走雕像，學生會追問原因卻未獲回覆，批評校方沒有誠意溝通，並指會有進一步行動。

民主女神像原被豎立於科大連接橋智慧石上，及後被校方用圍板圍封。（科大編委提供）

因反修例活動而製作的「民主女神像」，昨午豎立於科大連接橋的智慧石上，科大學生會在facebook上指已通知校園管理處增設保安措施，並招募科大民間保衛隊。校方知悉後，隨即以圍欄及壁報板圍封雕像，貼出通告指雕像未經校方批准擺放在公共地方，又指雕像所顯示的訊息不代表大學立場，校方已通知科大學生會必須儘快移走雕像。

校方並以今（3日）下午5時為期限，稱會將雕像移除，網上一度流傳校方欲強行清拆雕像，引起網民不滿。根據《科大編委》直播片段，十多名保安部及校方職員到場移走雕像，並運送至科大學生會的接待處內暫放。記者前往科大了解事件，需在校門接受登記，十多分鐘後獲科大公關陪同入校，當時雕像已被移走。記者所見，民主女神像完好無缺地擺放於接待處，接待處其後亦拉上閘。

民主女神像被移往學生會接待處。(王譯揚攝)

學生會﹕被逼移除 校方沒有誠意溝通

科大學生會幹事方同學表示，學生會並沒有同意或答應校方搬走或移除民主女神像，而學生會昨晚亦嘗試聯絡學務長周敬流教授，但他拒絕接見。至今日，學生會在WhatsApp被校方通知會移除雕像，指豎立雕像需要獲學校批准，表示會移走雕像，學生會追問事件卻不獲回應，形容是「被逼」移走。學生會批評校方沒有誠意溝通，周敬流不曾找他們，「搵佢，佢完全唔覆一句。」並指周敬流身為學務長，應該接見學生，不應「縮埋一邊」，「我唔相信學生事務，係唔需要見學生就可以處理得到。」他指學生會沒有足夠人手阻止校方搬走雕像，學生會會有進一步行動，目前仍在商討中。

一名科大學生會會員表示，起初網上誤傳清拆民主女神像，其後保安部已澄清只會移走雕像，唯一被拆下的只是雕像手持的旗幟，保安解釋「唔夠位搬」。