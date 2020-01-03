【元旦遊行】家屬、義工警署外守候　傘陣作臨時更衣室

警方前日（1 日）腰斬元旦遊行，晚上在銅鑼灣拘捕287人，其中逾 170 人被送往北角警署，兩日來陸續有人獲准保釋離開警署。由於警方沒收被捕人士衣物疑作證物，部分人士獲釋時仍身穿警方提供的灰色衫褲。有義工在警署外以傘陣作臨時更衣室，讓獲保釋人士可更衣離開。

「守護孩子行動」成員陳基裘（陳伯）稱，所有被捕成員已獲保釋。（余睿菁攝）

前日（1日）元旦遊行當日，警方於銅鑼灣大舉拘捕287人，當中包括網媒記者、「守護孩子」成員等。好鄰舍北區教會在Facebook表示，所有成員被扣留39小時已獲保釋。今日傍晚，「守護孩子」成員之一陳伯，到北角警署了解被捕人士情況。對於警方大舉搜捕，陳伯坦言「好傷心，無辜市民受到濫捕」他質疑為何警察做錯事不承認錯誤，而無良的政府、官員，將香港推向深淵，他哭訴「我嘅能力無呀，好少呀，做唔到嘢呀」，又認為「我有錯你拉我，唔好毀我年青人呀，係社會棟樑呀!」

昨晚開始陸續有被捕人士獲保釋，惟因衣物疑被警方沒收作證物，被捕人只能換上警方提供的灰色衫褲。有熱心人士、區議員得悉事件，今早帶一批鞋及衣物，放在北角警署門外，讓被捕人士保釋後可更換。每逢有被捕人士獲保釋，義工紛紛舉起雨傘，保護被捕人士樣貌，之後讓他們在一旁更換衣服。