【元旦遊行】被捕人羈留停車場逾40小時　警三餐派火腿

前日（1日）元旦遊行，警方拘捕287人，部分被捕人士被帶至北角警署。被扣留超過42小時的陳先生於晚上7時許獲保釋離開，他憶述被扣押逾40小時的情況，所有被捕人被安排坐在一個有蓋停車場，眾人難以入睡；每次只能讓5至8人去廁所，輪候時間較長；他稱在警署內沒有遭受肢體或言語上侮辱，而警方亦有分發毛毯及每日三餐火腿，他認為「無話人唔人道，每人要求不同」，惟他稱親眼目睹有行動不便人士及露宿者被捕，認為「絕對係濫捕！」

陳先生被羈押超過40小時終獲保釋。（余睿菁攝）

陳先生表示，1月1日當晚約8時，於銅鑼灣準備乘車離開，防暴警員隨即到場，指他涉非法集結，陳先生向警方解釋「經過去搭車」，惟警方稱「唔理照拉，呢度好多件黑色衫」陳先生稱，於2日凌晨所有被捕人士被要求換上灰色衫褲，之後打指模、落口供。他引述警方稱需要搜集證據，被捕時所穿的衫褲鞋襪、背囊、手機均被沒收，待案件完結才能取回手機，而警方沒有要求他解鎖電話。

被羈押在有蓋停車場 警三餐派火腿

他憶述警方在一個有蓋停車場作臨時羈留地點，以鐵馬分隔數個區域，每個區域扣留40至50人，每人均獲發一張膠櫈坐，惟「坐喺到瞓唔到」，亦無人躺在地上。他稱在警署內沒有遭受肢體或言語上侮辱，警方亦容許被捕人交談。他指警方每日均有提供膳食，「有三餐火腿」，及提供毛毯保暖。對於所有被羈留人士均需換上灰色衫褲，他坦言「有足夠禦寒衣物俾我走，已經好足夠」以他所知，被捕人家屬所帶來的衣物均能轉交到被捕人手上。

對於有人稱警員阻礙被捕者去廁所及與外界聯絡，他稱由於被捕人數眾多，警方每次只能讓5至8人去廁所，而電話則只有一部，「咁多人5分鐘你有數計，耐啲都正常」。

前日（1日）元旦遊行，警方於銅鑼灣拘捕287人。（資料圖片）

親睹拐杖人士、露宿者被捕 「絕對係濫捕」

對於當晚有數百人被捕，陳先生認為「絕對係濫捕」他憶述被捕當晚身旁有一家人，其時媽媽拿拐杖，爸爸是退休人士，向警方解釋「只係經過」，惟同樣被捕；他又稱現場看到有一名露宿者，拿著自己家當，向警方高呼「我真係瞓街」，警方亦未有理會。其後眾人被安排登上不同警車，他不知該名露宿者去向。