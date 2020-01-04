中大拓展及籌募處長宿舍吊頸亡　女兒fb悼念﹕I miss you always

沙田中大宿舍昨（３日）下午5時40分發生懷疑自殺案件，19歲鄭姓女子返回宿舍時，發現50歲周姓母親在房間以尼龍繩上吊，她自行將母親解下。

人員接報到場，吊頸女子昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查後相信事件沒有可疑，死者死因有待驗屍後確定。

據了解，死者為中大拓展及籌募處長周瑤慧女士，她與丈夫及女兒同住中大宿舍，患有抑鬱症20多年。昨晚其女兒於facebook上留言稱﹕「mum, I love you. I miss you always.」。周於80年代末以「暫取生」入讀中大，在電子計算學系取得學士學位後，再攻讀商科，完成中大工商管理碩士課程。2001年，她返回母校工作，任職醫學院的教習醫院院務室主任，加入崇基學院，後來轉至中大拓展及籌募處。她曾指一家四口皆是中大人，兩名女兒亦先後入讀崇基書院。

中大回應指，昨日傍晚時分，有人發現中大一名職員於職員宿舍昏迷，隨即報警求助，惟送院後不治。大學對於該同事的離世感到難過，向其家人致以深切慰問，並會盡力提供適切的協助，同時會為有需要的同事提供情緒支援。

求助網站和熱線：

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

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