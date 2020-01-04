【逃犯條例】又一城1月16日重開　直擊膠布封欄杆　室內搭建棚架

九龍塘又一城經歷反修例風波後遍體鱗傷，需暫時關閉維修，重開無期。至今日，有消息傳出又一城將於1月16日重開。又一村區議員劉偉聰團隊表示，接獲兩名租戶通知，又一城將於1月16日重開。記者現場所見，出入口仍以鐵板封起，未見有通告通知市民重開日期。離遠視察商場內情況，發現搭建了棚架進行維修，而被擊碎的欄杆則以膠布覆蓋。記者致電商場顧客熱線，語音指服務暫停，而保安部的熱線電話則有接線人員指不知道重開的日期。

又一城出入口繼續以鐵板封起。(陳浩然攝)

有消息傳出，又一城自去年11月12月被破壞後關閉維修，將會於本年初重開。區議員劉偉聰團隊表示，早前接獲兩名租戶通知，又一城將於1月16日重開。記者前往又一城視察，達之路及歌和老街的出入口仍以鐵板焊死封上，港鐵九龍塘站的又一城出入口拉上鐵閘，而停車場大門有警衛看守，未見車輛出入。現場未有發現通告通知重開日期。記者遠距離視察又一城的內部情況，發現商場仍在維修階段，搭建了棚架，被擊碎的欄杆玻璃現以膠布覆蓋，惟未見維修工人。

去年11月12日，又一城以安全考慮為由提早於下午2時關門，但當晚仍有黑衣人在九龍塘又一城內破壞，火燒聖誕樹，玻璃圍欄全碎。又一城翌日宣布要關閉維修，當時有傳會於12月1日重開，結果重開時間不斷延後，並指會在今年初重開。

又一城室內搭建棚架。(陳浩然攝)