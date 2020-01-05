【1.5上水遊行】被捕者家屬趕至上水警署　區議員﹕共42人被捕

上水遊行宣布結束後，有遊行人士未肯散去，警方指有人在上水中心附近設置傘陣及包圍途人。警方展開圍捕行動，突擊截查現場人士，多人被要求蹲下、雙手抱頭受查，多人被捕。防暴警亦進入多個商場，包括上水中心、上水廣場，有保安員稱趕往了解時，被便衣警噴胡椒噴劑，後頸及耳朵中椒。部分被捕人士被押送至上水警署，傍晚時份陸續有被捕人家屬、律師、社工及區議員到警署了解事件。民主黨北區區議員陳旭明表示，事件中共42人被捕，全部被扣留在上水警署。

警方下午4時左右，在上水中心、4號花園、新都廣場附近都進行了圍捕行動，不少人被制服。（李澤彤攝）

警方指主辦方在下午2時50分宣布上水遊行結束。新都城廣場外、上水廣場、上水中心及上水4號花園附近有防暴警布防，與在場人士發生口角。至下午4時，防暴警在上水中心、上水廣場外及商場內包抄圍捕，不少人被帶上警車離開。至傍晚約6時，陸續有被捕人家屬到警署了解事件。據北區區議員陳旭明指，警方拘捕了42名人士並帶到上水警署。上水警署外有約二、三十名相信是被捕人士朋友等候，現場亦見立法會議員林卓廷、北區區議員陳旭明、議員助理等。

防暴警曾衝入上水中心進行拘捕。有上水中心保安員表示，當時他正在商場二樓巡邏，突然聽到正門處有嘈吵聲，當他趕至時，已有市民被防暴警察及便衣警員制服，更有便衣警員向他噴射胡椒噴霧，他後頸位置及耳朵都被胡椒噴霧噴中。他指不知為何警員會衝入商場，現在仍等候上級指示，未知會否闗閉商場。

警方在facebook發文，指下午近4時，有示威者於上水中心附近設置傘陣及包圍途人，破壞社會安寧。警方指為免情況惡化，於大約4時15分採取行動，截停及拘捕涉嫌干犯非法集結人士，調查仍在進行中。