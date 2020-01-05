【蜂群追襲】攀山專家：蹲地護頭覓路走　急症醫生：勿用手擠蜂針

八仙嶺春風亭今日（5日）中午時突然有過百隻蜂群來襲，至少十名行山客被針傷送院。攀山專家提醒，即使遇到有少量蜂飛來飛去，都不應大動作走動，否則牠們或以為受襲群起反抗，如遇蜂群襲擊，應先蹲下用衣物護頭，再尋找出路；有急症室專科醫生建議，如皮膚遺下蜂針，可利用硬卡紙或信用卡挑走，切忌用手擠出，因有可能會令毒素進入體內，出現過敏症狀。

攀山專家鍾建民提醒如遇蜜蜂切勿大動作走動。 攀山專家鍾建民接受《香港01》訪問時表示，由於蜂群會隨時轉換蜂巢地點，所以即使之前未見過有「蜂竇」的行山路線，都切勿掉以輕心。鍾提醒行山人士，即使行山時見到少量蜂，切忌大動作四圍走動，有可能令牠們以為受襲，之後群起湧出保護自己，「好多時係前面啲人整到個蜂巢，後面嘅人被針」。 細心觀察蜜蜂來襲方向 鍾建議如遇蜂群襲擊，應先蹲下身體，以背包或外套保護頭部及頸部，之後細心觀察蜜蜂來襲方向，然後往空曠地方走避。鍾指如被針拮到頭或面，有可能影響到神經線，出現抽筋症狀，嚴重要入院治理，提醒尤其新手行山客遇蜜蜂應冷靜處理。

宜用信用卡挑走蜂針

急症室專科醫生彭繼茂向《香港01》指出，黃蜂與蜜蜂針人情況不同，「黃蜂可以針完再針，蜜蜂針完就會死，蜂針留在人體皮膚」，如不慎被蜂群針到，宜先進行局部治理，留意患處有否遺留蜂針，如有可利用硬卡紙或信用卡挑走，切勿用手擠出蜂針，因蜂針可能藏有毒素，萬一處理不當可令毒素進入皮膚。

彭續指，當順利清除蜂針後，可以用乾淨清水清洗傷口，如有需要，醫生可能會處方抗生素避免細菌感染，一般情況紅腫位置數日消腫，傷者亦應留意身體有否過敏反應，例如出紅疹或呼吸困難，如有不適應及早求醫。