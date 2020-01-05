【1.5上水遊行】區議員轟警方濫捕　圍封出入口　無足夠時間離開

上水遊行結束後，警被指突擊包抄及圍捕聚集人士。有北區區議員證實有42人被捕，扣留在上水警署。傍晚起，陸續有家屬攜備衣物，在警署外苦候消息，多名區議員批評警方濫捕，圍封出入口及沒給予足夠時間讓遊行人士離開，身兼立法會議員的民主黨區議員林卓廷指摘警方發布假消息，強調主辨單位沒可能僅遊行20分鐘就宣布結束，批評警方以遊行結束為由進行濫捕。有被捕人士離開警署時，稱出示身份證後就獲准離開，又透露同行有另一位13歲小童亦獲放行。

傍晚上水警署外聚集多名區議員及被捕者家屬，一眾北區區議員批評，警方圍捕行動形同製造白色恐怖，有違不過於干預遊行的承諾，他們強調，遊行一直和平進行，惟結束時警方失控，其中兩名區議員陳梓峯及蔣旻正被警方噴椒感不適，而警方圍捕行動中，不少被捕人只是路過、沒有衝擊行為，但以涉非法集結拘捕42人，但警方遲遲未交出名單予家屬確認身份。

中學校長、社工、律師支援

區議員陳旭明表示，當時見到警方武力驅散時，已立即勸在場人士離開，但此時速龍小隊警員已趕至驅散，陳稱其間背囊被打兩下。陳又不滿警方，「想街坊和平散去，可以呼籲咗先，但（警方）直接行動」，將數個出入口圍封，令人無路可走，譴責警方行動。陳又表示，警方拘捕行動逾一小時仍未確定被捕人士名單，目前只掌握約十人的名字，或會有未成年人士被捕，希望警方盡快公布名單，免家屬擔心。中學校長、校友、社工、律師已到警署支援。

林卓廷：部分人被搜出手套被捕

民主黨林卓延批評，警方明顯濫捕和平示威者及上水街坊，被捕人當中，不少人僅因袋有手套而被捕，反問「手袋係咩違禁品或攻擊武器？點解拎個手套就可以係拘捕原因呢？」林續指，下午3時半左右，遊行隊伍經過上水火車站終點後，發現部署了大量警力，不斷截查在場人士，他多次表明，警方要給予通道讓遊行人士散去，惟警方突然在沒有任何警告下，就衝出上水中心空地圍捕，連他與同事亦被包圍，「（警方）唔理係咪和平遊行、有無不反對通知書、是否遊行進行，拉得就拉，有拉錯無放過」，延續銅鑼灣濫捕。

質疑警方假消息 「無可能遊行20分鐘就結束」

現場警方曾表示，是於主辦單位宣布遊行結束後才採取行動，林卓廷勸籲警方不要發布假消息，因遊行於下午2時半起步，不可能2時50分就結束，「無可能有遊行只有20分鐘」，而且，主辦單位在遊行終點有不斷呼籲參與者慢慢離開。對於市民主要在四號花園被捕，林卓廷指看不見現場人士有任何影響社會安寧的行為，亦沒有人進行破壞，反問為何警方向在場人士噴椒？「唔好被警方誤導，因為我哋宣布結束，所以佢哋濫捕，兩樣嘢完全無因果關係」，批評警方分化主辦單位及示威群聚。

警：4時15分才採取行動

警方表示，於下午2時50分，上水公眾遊行主辦單位已宣布結束活動，亦呼籲參與者散去，但仍有群眾聚集於上水中心一帶。警方多次警告現場人士離開，但仍有部分示威者拒絕聽從指示。於下午近四時，有示威者於上水中心附近設置傘陣及包圍途人，破壞社會安寧。為免情況惡化，警方於大約4時15分採取行動，截停及拘捕涉嫌干犯非法集結人士，現時調查仍在進行中。