【武漢肺炎】曾到武漢中大女生發燒　穿保護衣人士入宿舍

內地武漢爆發不明原因肺炎疫情，本港至今已出現16宗在14日內曾到武漢、而又出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀的病例。疫情未見明朗，中文大學一名女學生前往武漢後發燒及有上呼吸道感染症狀，她被送往威爾斯親王醫院治理。網傳照片中，聯合書院伯利衡宿舍大堂有身穿保護衣的人士出入，記者所見，宿生全部戴有口罩。有宿生透露，初步知道宿舍有人發燒及已經送院治理。《香港01》正向中大了解事件。

宿生戴口罩。(林振華攝)

記者前往中大聯合書院伯利衡宿舍了解，暫未見大堂有穿保護衣人士出入，但在宿舍內的學生全部戴有口罩。大門旁放有「小心地滑」的牌，惟未見有人進行清潔。

據了解，送院的女學生20歲，報稱曾發燒級有上呼吸道感染症狀，並於病發前14日內曾到訪武漢。《蘋果日報》引述消息指，今早約9時至11時，該名女子到一間私家醫院求醫，登記個人資料後，分流站醫護人員詢問該女子症狀，女子聲稱有發燒，自己日前到過武漢，沒有去過濕街市及海鮮市場。她被告之需到公立醫院求醫。其後有醫護人員致電她了解情況，她稱在旺角市區，不想去公立醫院，並稱打算回內地，不會求醫。據悉，該名女子自行前往深圳做檢查，呈陰性反應。

政府新聞處回覆指，衛生防護中心未曾接獲相關通報，但得悉個案後已經即時聯絡醫院跟進，並成功聯絡該名病人，將其送院。該名病人為20歲女性，報稱曾發燒級有上呼吸道感染症狀，並於病發前14日內曾到訪武漢，衛生防護中心已安排她送往威爾斯親王醫院接受進一步治療。