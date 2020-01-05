【武漢肺炎】中大宿生購大量N95口罩　憂內地生染病後校內傳播

內地武漢爆發不明原因肺炎疫情，香港中文大學有女生亦曾到武漢、之後又出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀的病例。一名20歲女學生由武漢回港後出現發燒及有上呼吸道感染症狀，前往仁安醫院求診被拒，最終被送往公立醫院。據悉她居於聯合書院伯利衡宿舍 (伯宿)，宿生人心惶惶，擔心疫情爆發，紛紛戴口罩防疫，有學生購買多個N95口罩。有宿生指，由於伯宿及毗鄰宿舍有不少內地生居住，擔心他們返回內地後受到感染，並在校內傳播，故過去數天，學生、工友等均已戴上口罩。有內地生稱不擔心會爆發肺炎，認為校方會做好清潔消毒工作。

姓李男學生及姓鄭女學生指過去數天已一直戴口罩。（林振華攝）

姓李男學生及姓鄭女學生戴口罩到伯利衡宿舍了解情況，他們指過去數天得知香港有懷疑個案後，便開始戴口罩，而且伯利衡宿舍有較多內地學生，擔心他們會受到感染，故大家戴口罩保護自己。伯利衡宿舍及毗連宿舍的宿生、工友皆已戴上口罩，「都擔心，比較多內地生，比較難追蹤佢哋有冇去武漢。」他們指未接獲校方提醒要加強防疫意識。

另一名葉同學表示，得知宿舍有一名女學生曾往武漢後發燒，其後有醫院方面的人士到宿舍，而女學生被送往醫院。他擔心有疫情爆發，故已經準備大量N95口罩，惟未見校方進行消毒清潔。他指與女宿生分住不同樓層，暫未計劃進行清潔。

居住在伯宿的林同學指，因為明天是學期開始，故要回宿舍作準備。他表示，懷疑發燒的女學生居於五樓，學生群組指有穿保護衣人士到五樓清潔。由於宿舍有不少內地生居住，故擔心會有同學在內地染病，在宿舍內傳播。他指只能戴口罩預防。

來自上海的陳同學表示，認為校方會做好消毒，不擔心肺炎爆發，自己也會加緊清潔，「我覺得哪怕真的有（有人染病），不是不正常的事情，因為可能確實有同學從武漢過來不小心感染肺炎。」但他相信學校會進行清潔消毒。

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