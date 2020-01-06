【聰嫂結業】管理層糾紛入稟清盤　聰嫂甜品全結業　分店關門裝修

著名甜品店「聰嫂私房甜品」涉管理層糾紛，董事朱曉霞去年入稟高院要求法庭頒令該公司清盤。「聰嫂」高峰期共有十間分店，至昨日只餘下五間仍有營業，而今日所有分店已全線停業。記者前往深水埗店視察，發現店內有裝修工人工作，鐵閘半掩，招牌已被地產舖招租廣告遮上。

據了解，「聰嫂」餘下的五間分店昨日仍有開舖。記者今日到深水埗福榮街、寶琳新都城及將軍澳TKO Gateway三間分店查看，深水埗分店招牌被招租廣告遮上，鐵閘半拉下，店內有裝修工人走動，而劉德華所書墨寶仍掛在牆身。至於寶琳及將軍澳分店則未有開門，店內烏燈黑火，未見職員出入。

聰嫂私房甜品有限公司的大股東眾敏（香港）投資有限公司，於本年5月入稟，指有人擅自把逾1.9億元，轉帳至朱曉霞和其他公司，令眾敏損失逾1.4億元，因此要求朱賠償。而該入稟狀亦透露，朱在眾敏的董事身份已遭罷免。「聰嫂私房甜品」創辦人「聰哥」林漢聰和藝人梁思浩，早前亦向朱曉霞入稟，追討1500萬元人民幣（約1690萬港元）。董事朱曉霞在去年12月9日向高等法院申請，頒令聰嫂私房甜品有限公司清盤。

創辦人梁思浩在facebook上發表聲明，指已於四年前將聰嫂甜品所有股份賣給小南國集團。至於集團近日決定將聰嫂甜品業務全線撤離香港，發展大中華市場，他並沒有參與決定。他感謝多年來一直支持聰嫂甜品的顧客，並多謝15年以來同他並肩作戰的同事們。