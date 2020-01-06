【1.5上水遊行】包抄圍捕惹質疑　警fb拍片：有人施襲才執法　

上水昨日（5日）舉行關注水貨客遊行，警方在遊行結束後包抄圍堵百多人，最終拘捕40人。警方今日在facebook專頁上載影片交代事件，指主辦單位在遊行起步後20分鐘，即下午2時50分宣布遊行結束，並曾通知警方遊行在下午3時05已完結，警方於是呼籲在場人士離開，惟下午4時許有人在上水中心設傘陣意圖襲擊市民，警方才採取執法行動。警方又指出，日前拘捕一名涉嫌在去年施襲的男子，於其家中搜出急救背心，擔心有人混入記者或急救員作不法行為。

警察公共關係科警司劉肇邦表示，昨日上水遊行在下午2時半起步，隊頭約20分鐘後到達終點，沿途有暴徒破壞商舖，有藥房鐵閘被噴漆。警方指，下午2時50分，主辦單位在終點宣布已抵達終點，並呼籲參與人士和平離開，至下午3時25分，主辦單位致電警方，稱遊行已於下午3時05分結束，之後的活動與他們無關。

指有人在上水中心設傘陣圖襲擊

劉續指，在下午3時至4時之間，警方多次呼籲在場人士和平散去，至下午4時10分，在遊行終點近200米，遠離遊行路線的上水中心附近，有人用傘陣包圍市民意圖襲擊，警方於是封鎖現場調查，並拘捕近40人，強調是有人意圖襲擊過路人警方才採取行動，有人破壞社會安寧才執法。

去年襲擊案 被捕人家中檢急救背心

劉又交代近日拘捕情況，指警方昨日凌晨拘捕兩名分別13及15歲的學生，涉嫌破壞將軍澳三處視障人士過路設施；上周五（3日）拘捕一名19歲男子，涉嫌去年12月28日在上水襲擊途人，警方在被捕人家中檢獲急救背心，擔心別有用人士混入記者或急救員從事不法行為。

警方表示，今日凌晨深水埗一間食肆遭黑衣人投擲汽油彈，事件中無人受傷，初步調查與網上言論有關，批評暴徒襲擊不同意見店舖頭，行為與黑社會無異。