【武漢肺炎】中大再有內地生咳嗽送院　和聲書院舍監﹕冇擔心爆發

武漢不明病毒性肺炎持續肆虐，繼中大聯合書院伯利衡宿舍昨有曾到過武漢的女學生發燒，今（6日）和聲書院亦傳出懷疑個案。兩名內地女學生在武漢回港後，其中一人出現咳嗽徵狀，救護員穿保護衣將兩人送院。記者現場視察，部分出入的學生戴上口罩，有學生無奈稱因開學已必須回校，「冇得避，去到邊都戴口罩」，希望校方關注於過去一個月，有否內地回港學生曾到過武漢，檢查他們有無病徵，以免疾病傳播。 和聲書院舍監證明有兩內地女生送院，指一人沒病徵已出院，另一人咳嗽沒發燒，正接受檢查。他指用極之審慎嘅態度去處理兩名學生，「暫時冇好擔心會向宿舍爆發，亦睇唔到有咩情況會擔心。」

學生稱「冇得避」，在學校會常戴口罩。(陳浩然攝)

N（化名）同學表示，據悉兩名學生曾前往武漢，已送院檢查，有學生詢問和聲書院辦事處，並有清潔工人消毒該兩名女生居住的九樓樓層。他表示「冇計，冇得避，去到邊都戴口罩」，希望校方多監測內地回港學生的情況，「睇下邊啲內地生呢幾個月去武漢，檢查清楚他們有冇病徵，之後先入學校。」他指學校密集，容易人傳人，如非昨日伯利衡宿舍有學生患病，大家不會有危機意識。他希望校方多提醒入學校人士戴口罩，指現在不少人都未有戴上口罩。

另一名黃同學表示，今日開學第一日回宿舍，知道有肺炎個案，但學校無特別通知學生，自己是透過學生群組得知事件，現自備口罩，認為學校可以做多一點事。

和聲書院再有內地女生回武漢後咳嗽，送院檢查。(陳浩然攝)

和聲書院舍監鄺約瑟教授在現場接受訪問時表示，和聲書院有兩名內地生在12月曾前往武漢，1月回港時，其中一名學生有咳嗽情況，她感到擔心，於是通知書院，保安組遂安排救護車將她們送往威爾斯親王醫院接受檢查。其中一人沒有患病，檢查後已離開醫院。而另一人咳嗽但沒有發燒，已正在醫院接受檢查，相信很快會有結果。宿舍已進行清潔工作。被問及會否擔心校內爆發肺炎，鄺指﹕「我哋用極之審慎嘅態度去處理兩位同學，佢哋冇發燒，只係有咳擔心，我哋以審慎嘅方法去通知保安組，亦通知白車入院檢查，暫時冇好擔心會向宿舍爆發，亦睇唔到有咩情況會擔心。」

他又指，目前為止，校方較關注一些由武漢前來的學生，入宿時會為他們檢查體溫，如沒有病徵，會正常在書院內生活。校方今日已向學校發出通告，並會按照衛生署建議加緊清潔，以一比九十九稀釋家用漂白水進行消毒，並鼓勵學生戴口罩。但他指難以逐一檢查由內地回港的學生，建議他們若感到不適時盡快通知校方。中文大學內有約一成的學生來自內地。