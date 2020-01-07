【工業意外】屯門三工人清沙井垃圾　疑吸不明氣體　一人曾昏迷

屯門發生工業意外，三名工人被困地盤沙井內，其中一人昏迷。今日(7日)下午3時16分，屯門蝴蝶灣龍門路近迴旋處一個地盤內，有三名工人被困沙井，消防員到場營救，三名傷者被救出後由救護車送院，其中一人陷入昏迷。

據了解，事發時三名工人準備清理沙井內的垃圾，沙井深九米，高及闊1.5米，共有兩個大小不同的出入口。垃圾積在較大的出入口，而細的出入口設有樓梯，供工人上落。三人進入沙井前，已探測沙井內的情況。惟其中兩人進入沙井後，突然有不明氣體湧出，其中一人及時返回地面，另一人走避不及，在沙井內昏迷不醒，由消防員救出。現時所見，消防人員將一部儀器放入沙井內測試，懷疑正測試沙井是否有不明氣體。

屯門三名工人被困地盤引水道。（陳浩然攝）

工權會﹕昏迷工友已清醒 但身體虛弱

工業傷亡權益會（工權會）派出組織幹事趕往醫院了解事件，總幹事蕭倩文指，昏迷工人經搶救後已醒來，身體較為虛弱。工權會表示，今午屯門龍門路迴旋處附近，港珠澳大橋屯門至赤鱲角連接路北部工程地盤，有三名工友於沙井內工作時受傷，其中一人昏迷不醒，救護員將三人送院救治。工權會對有工人於密閉空間工作時遇事，感到痛心，組織幹事初步接觸到三位工友，提供情緒支援及一切可行協助。其中昏迷的工友初步已清醒，但身體仍然虛弱。

工權會提醒，意外現場的沙井屬於密閉空間，為極高危工作，工程人員應從施工設計源頭開始，盡可能避免開展密閉空間工作。

根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》，讓工人進入沙井工作前應就每個工作步驟進行風險評估，相關評估須由合資格人士執行；其中需包括氣體測試，以確保沒有有害氣體；僱主須供應及檢查所有的裝備（如復蘇器）及個人防護用具（如認可呼吸保護器具、安全帽、保護衣、救生繩）。僱主更有責任提供訓練，使工友清楚明白如何使用此等裝備及用具。工人進入沙井工作時亦須配戴設有防墮裝置的安全帶，防墮裝置應牢固繫緊在獨立救生繩上；沙井井口亦必須有守候員候命，與沙井內的工人保持聯絡，並保持警覺，一旦發現不尋常，須立即觸動警報器，通知救援隊前來拯救沙井內的工人。

其中一名工人被送上病房。（陳浩然攝）

路政署﹕三名工人送院時均清醒

路政署回應事件指，路政署今日下午接獲承建商報告，指三名工人在「屯門至赤鱲角連接路－北面連接路收費廣場及相關工程」（合約編號HY/2013/12；承建商為中國路橋－基利聯營體）的工地內進行清理沙井工作時，因聞到異味感到不適，其後由救護車送往屯門醫院檢查，三名工人送院時均清醒。

事發時三名工人正清理新建造的沙井，其中兩名工人於沙井內工作，另一名工人則在沙井外協助傳送物料。事發後承建商已即時暫停相關工作及圍封有關位置，同時亦已聯絡工人家屬，以提供所需協助。

路政署十分注重建築地盤的工業安全，要求承建商嚴格執行安全管理及各安全措施，確保工序安全進行。所有工序及施工方法均須經過安全風險評估，並得駐工地工程監督人員認可方可實施。在沙井內工作的工人均須為密閉空間「核准工人」，而工程承建商亦須遵守勞工處所訂立之安全守則，提供合規格的設備以確保在密閉空間內施工人員的安全。現時路政署正與相關部門跟進事件，並已敦促工程相關人員檢視及加強工地安全。