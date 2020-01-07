【摺枱夾斃男童】涉事摺枱鎖掣疑未有啟動　海關正跟進有無違規

西營盤昨發生四歲男童遭摺枱夾斃意外，令人擔心摺枱的家居安全問題。警方檢走的摺枱所見，其枱腳設有安全鎖掣防止意外摺合，惟警方指安全掣疑沒有啟動，導致意外。英國認可機構工程師盧覺強工程師表示，不排除涉事摺枱的安全鎖掣未在有效位置，鐵栓不夠長，未能防止意外摺合。他建議可以在枱腳加設鐵環或鐵圈，加強安全性。海關表示，正就上述事件作出跟進，如發現產品安全有違《消費品安全條例》，會採取適當的執法行動。而過去三年，海關就摺枱及摺椅進行557次巡查，當中未見違規情況。

夾斃四歲姓李男童的摺枱昨被警方檢走，現場所見，枱腳設有一個紅色安全鎖掣，但對比傢俱店出售的新摺枱，其鎖掣的鐵製橫栓明顯凸出。盧覺強表示，不排除是人為意外，疑有人將橫栓拉出，令其比正常為短，無法有效防止摺合。

他提出兩個設計，以加強摺枱的安全性。其中一個是以兩個橢圓形鐵環取替安全鎖掣，他以紙杯作示範，當摺枱摺合時，兩個鐵環會扣在U形圓管腳架。當摺枱打開時，鐵環會自動升起，然後套住U形腳架及H形枱腳，以防它們意外摺合。另一個設計則保留安全鎖掣，而U形腳架的另一邊則加設一個圓鐵環，效果與橢圓形鐵環相近，為安全鎖掣加上另一重保障。

油麻地上海街一間傢俬舖老闆指，坊間的摺枱均有安全鎖掣，以確保使用者安全，以及防止小朋友開關摺枱。該名老闆指基本上所有摺枱都有安全鎖，她不排除事件為家長未有扣上安全鎖，「如果有小朋友應該要啟動安全功能，通常小朋友都唔會夠力開個安全鎖！」

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海關正跟進意外

海關就上述事件回應指，一般在香港出售供私人使用的消費品包括摺枱及摺椅，其產品安全均受《消費品安全條例》（《條例》）所規。海關正就上述事件作出跟進，如發現任何違反《條例》規定的情況，會採取適當的執法行動。

根據《條例》的規定，所有在香港供應的消費品，必須符合「一般安全規定」，即消費品的製造商、進口商及供應商有責任確保有關消費品達到合理的安全程度，而確定消費品是否達到合理的安全程度，須考慮所有情況，包括消費品的用途及售賣的形式；消費品所採用的任何標記，及就該消費品的存放、使用或耗用所給予的指示或警告；符合標準檢定機構就該類別消費品所公布的合理安全標準；以及是否有合理的方法使該消費品更安全。

根據《條例》的規定，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被罰款10萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被罰款50萬元及監禁2年。

海關三年巡摺枱及摺椅557次未見違規

為保障消費者安全，海關除了跟進舉報作出調查外，亦會評估風險及情報，就各類消費品，按需要作出主動巡查、試購和測試樣本。於過往三年，海關就摺枱及摺椅進行557次巡查，當中未有發現違規情況。

市民若發現不安全消費品，可致電海關24小時熱線 2545 6182或 透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)舉報。

家人傷心認屍。(鄧栢良攝)

事發於昨日（6日）晚上7時26分，警方接獲有人報案，指西邊街一唐樓地下，有一名女子叫救命。警方2分鐘後趕至現場，發現叫救命的女子、及一名陷入昏迷的4歲男童，立即為男童急救及代為召救護車。救護車約6至7分鐘後到場，將男童送到瑪麗醫院，延至晚上8時25分證實死亡。男童的頸項位置，有一個「V」型的傷痕，每邊長5公分，兩邊即共10公分長。初步調查後相信，事件涉及摺枱意外，該枱雖有安全掣，但疑未有啟動，疑男童頸部被摺枱的枱腳位置夾住，勒至昏迷。