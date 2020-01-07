【武漢肺炎】殺入校園？武漢回港理大生曾發燒　宿生﹕買返盒口罩

繼中大接連兩日出現曾到武漢的學生不適個案後，理工大學今（8日）亦有曾到武漢學生發燒，回港前已退燒，但仍咳嗽，校方已將個案通知衞生防護中心。網傳圖片可見有救護車到紅磡宿舍，救護人員身穿保護衣。記者到宿舍查看，少數出入的學生戴有口罩，他們指沒見到校舍內進行大規模清潔工作。有學生稱不太擔心校園會爆發不明肺炎，但會做好預防措施，並稱會購買口罩。

武漢爆發不明原因肺炎，本港至今發現30宗曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人。網上今日流傳圖片，有救護車前往理工大學紅磡宿舍，有身穿保護衣的救護人員出入。理大證實一名學生曾前往武漢，並出現發燒，該名學生於返港前已退燒，回港後咳嗽，並於今天前往大學醫療保健處就診。該學生現時情況穩定，理大已將個案通知衞生防護中心。由於該名學生是理大紅磡宿舍宿生，校方已即時在宿舍進行特別清潔及消毒，並聯絡其室友跟進。

記者前往宿舍查看，少數出入的學生戴有口罩。有學生指在晚上10時左右透過學生群組知到事件，據悉該名學生為內地生，有症狀輕微，因保險起見，校方才採取行動。他們指沒見到校舍內進行大規模清潔工作。有學生稱不太擔心校園會爆發不明肺炎，但會做好預防措施，並稱會購買口罩，「嘩！我都去買返盒口罩！」

理大表示，就近日於武漢市爆發的不明肺炎，理大已加強校園和宿舍內的清潔和消毒，並建議剛從武漢回港的員工及學生，回港後14天應密切注意體溫及身體狀況，並戴上外科口罩，如有不適，應立即求診，並知會校方。此外，校方已向全體師生員工發電郵，提醒他們做好個人衞生預防措施。