【港鐵汽油彈】九龍塘站掟汽油彈毀兩入閘機　五男落網、警檢氣槍

去年10月，九龍塘港鐵站遭掟汽油彈，近日警方拘五涉案男子。事發後，警方翻查大量閉路電視片段，鎖定拋汽油彈的兩名蒙面人士，以及疑犯的接應車輛，日前一共拘捕五人，他們介乎26歲至40歲，五人為認識關係。探員於被捕的26歲運輸工人住所，搜出汽油彈、天拿水、氣槍及胡椒噴霧等物品。警方不排除之後有其他拘捕行動。

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兩個入閘機受破壞

西九龍總區刑事總部(行動)警司陳子良表示，案發在去年10月12日下午約2時20分，九龍塘港鐵站近G1出入口發生火警，地鐵職員自行將火救熄及報警。消防證實起火原因有可疑，並轉交警員處理。警方指上址兩個入閘機受破壞，另外發現燒焦布料、玻璃樽及玻璃碎。

拘捕五名本地男子 罪名為串謀縱火

西九龍總區重案組第4隊接手，其間翻看大量的閉路電視，揭發當時兩名蒙面人士拋出兩個汽油彈，其後兩人再分別登上，兩輛接應車輛逃去。警方鎖定兩車輛車牌及可疑人身份。並於昨日（1月7日）拘捕五名中國籍本地男子，他們介乎26歲至40歲，罪名為串謀縱火。他們角式為兩人拋出汽油彈、兩人為司機及一名涉案人士。五人為主要的犯案人士，他們為認識關係，部份於網上結識。

警檢軍刀、鐵筆 有人曾參與近期示威活動

五名疑犯之前未曾被捕，當中有人曾參與近期的示威活動。他們分別報稱任職工程公司、科技公司及送貨工人。探員於其一名26歲、報稱是運輸工人的疑犯住所內，搜出五個汽油彈、八樽汽油、三樽天拿水、兩支氣槍、一支胡椒噴霧、三個鎚仔、五支鐵筆、兩把軍刀及七個防毒面具，以及一批懷疑可製作易燃物品的物料，包括鐵粉、糖及硫黃。被捕的五名人士仍被扣查，警方指行動仍進行中，不排除之後有更多拘捕行動。

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九龍塘港鐵站內 被人投擲汽油彈

事發在去年10月12日，九龍塘港鐵站內被人投擲汽油彈，警方及消防到場處理。九龍塘港鐵站近G1出入口閘機附近位置被人投擲汽油彈，職員發現將火救熄。現場遺下兩個分別爆開及完整的啤酒樽、燒焦布料，閘機被熏黑，CID到場調查，並檢走玻璃樽，防暴警員於站內持盾戒備，根德道G1出入口暫時關閉。傍晚6時，荔枝角站B1出口外同樣遭縱火，現場留下少量玻璃碎片，及樓梯被燒焦的痕跡。