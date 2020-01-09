【武漢肺炎】荃灣兩藥房免費派口罩　店主：希望幫到低收入街坊

武漢肺炎疫情持續，本港至今累計有38宗懷疑個案，過去一周，本港市面出現口罩缺貨。在口罩難求的情況下，有商家趁機加價，出現天價口罩，同時，亦有良心藥房免費向街坊派口罩。荃灣兩間免費派口罩的藥房均稱，一向做街坊生意，得知他們收入不高，希望派口罩回饋他們。

友信日韓藥粧負責人羅先生稱，過去兩日已派了數百個口罩，店內存貨已派完。（蔡正邦攝）

位於荃灣的「友信日韓藥粧」昨日於facebook出帖文指，得悉市面上外科口罩供應緊張，藥房準備了口罩供各街坊免費領取。今日(9日)記者前往藥房了解，負責人羅先生稱，過去半年一直有免費向街坊派口罩，近日基於武漢肺炎，口罩供應緊張，每日不斷有熟客前往告知買不到口罩，有見及此，羅先生決定將店內少量存貨免費供街坊領取，讓每位街坊都可以有口罩用，「係供不應求，多數入嚟係想買，但我哋都係留返嚟派街坊」。

少量口罩存貨只派不賣

羅先生稱，藥房一直做街坊生意，知悉有些熟客收入不高，希望派給他們，「佢哋一餐都係用廿幾蚊買餸，依家一個口罩都要廿幾蚊。」羅先生稱，過去兩日已派了數百個口罩，現時店內存貨已派完。羅先生表示，知道有行家將原本20元50個的口罩炒至400元，惟他不批評其他人的做法，但強調自己一定不會。

另外，羅先生透露，過去兩日賣了300多支小的精酒搓手液，而平日兩日約賣10支，他稱，現時酒精搓手液、家居消毒品都斷貨，「想入貨也入唔到」，幸好他早前及早入了一批貨，現時店內仍有相關產品出售。

「福港中西大藥行」亦免費向幼童及中童派口罩。（蔡正邦攝）

荃灣另一間藥房「福港中西大藥行」亦免費向幼童及中童派口罩，每人限取3個，藥房負責人余先生表示，過往一直做街坊生意，現時派口罩是想回饋他們。他又稱，現時經濟環境差，該區有不少收入低的街坊，知道小朋友有需要用口罩，希望可以送口罩給他們。

有藥房表示，酒精搓手液近日亦斷貨。（蔡正邦攝）

記者於河背街、眾安街詢問了多間藥房，大部分藥房沒有外科口罩出售，稱今午或今晚會有貨，仍保持一盒50元有50個的價格，強調沒有加價。惟有一間藥房仍有十多盒口罩出售，一盒賣至98元，問及是否加了價，店家直言「旺角仲貴，賣到幾百蚊一盒」，並叫記者要買就趁早買，相信很快斷貨。