天水圍四巴裔漢換假車牌　駕車準備打劫找換店被捕

今（10日）上午9時許，有人在嘉湖山莊賞湖居對開，發現一批南亞裔人士正在更換私家車的車牌，形跡可疑，於是報警求助。警方接獲報案後，在附近四出兜截，其後在上址附近截停一輛可疑私家車，調查後發現私家車被套上假牌，並在車上檢獲利刀等物品，懷疑車上四名巴基斯坦裔男子準備前往行劫區內找換店，於是將他們拘捕，涉嫌串謀行劫、藏有攻擊性武器、行使虛假文書、無牌駕駛、無第三者保險下駕駛及駕駛沒有牌照的車輛。據了解，四名被捕人士持「行街紙」，年齡介乎21至32歲。

警方檢獲大量證物，元朗警區（刑事）總督察歐陽德講述案情。(余睿菁攝)

元朗警區（刑事）總督察歐陽德表示，今日上午9時半，天水圍嘉湖山莊賞湖居附近，一名途人發現三至四名南亞裔人士為一輛私家車裝上車輛，認為有可疑，於是報警求助。警方接報九分鐘後，在上址一帶附近兜截，發現一輛可疑車輛，車輛前後俱掛有假牌，而黃色尾牌被套在車頭位置。警員上前截查，在車上發現四名南亞裔男子，年齡介乎21至32歲，全部持有行街紙及無業，四人並不是居住在天水圍，其中一人有黑社會背景。警方搜車後，在車廂及車尾箱發現四把開山刀、口罩、手套及100條膠索帶，遂即場拘捕四人，涉嫌串謀行劫、藏有攻擊性武器、行使虛假文書、無牌駕駛、無第三者保險下駕駛及駕駛沒有牌照的車輛。

其後，警方經情報搜集及分析後，相信團伙早前購入該車，並駕駛套假牌車輛，打算行劫賞湖居一間找換店，如果行劫成功的話，損失金額可能高達數十萬元，甚至逾百萬元。四名被捕人士將通宵扣查，相信會落案起訴，並會法庭申請還押懲教署看管，待警方作進一步調查及徵詢法律意見。警方不排除仍有在逃人士。

警方呼籲，如果有任何公眾人士在事發時間行經賞湖居一帶，目擊事發經過，或有進一步資料提供的話，可聯絡元朗警區重案組第二隊，電話是3661 4643。警方又呼籲，年近歲晚，市民大眾要小心保管財物，保持警剔，家中及公司不要存放大量現金或值錢物品，避免成為賊人目標。行劫罪為嚴重罪行，一經定罪可判終身監禁。警方續指，過去半年，香港社會經歷一系列的騷亂，警方抽調大量人力、物力處理暴力示威事件，但警方針對暴力罪行、搵快錢罪案，警方有信心、有決心及能力處理有關罪行，亦是警務處處長首要行動目標之一，警方會繼續以情報為主導的方式打擊罪案。