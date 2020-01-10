東涌小二學生感染肺炎　校方指事前無到過內地

武漢爆發不明肺炎，截至今日（10日）本港累計出現54宗懷疑個案，同時踏入冬季流感高峰期，疾病傳播情況令市民關注。東涌天主教學校（小學部）指一名二年級學生感染肺炎，學生事前沒有到過內地，校方已將個案呈報衛生署，暫不用隔離患病學生就讀的班別。

東涌天主教學校今日（10日）向家長發通告，指發現一名學生感染肺炎。（網上圖片）

校方指會加強注意校園清潔。（陳浩然攝）

東涌天主教學校今日（10日）向家長發通告，指發現一名學生感染肺炎，據校方了解該名學生患病前沒有到過中國大陸，而校方已將個案呈報衛生署，稱衛生署指示學校暫時不用隔離患病學生就讀的班別。

校方又呼籲家長如發現學生出現病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛等，應留於家中休息及盡早求診。通告中又指校方會加強注意校園清潔，包括於小息及午膳後以漂白水清洗課室外地方，未於放學後以1比49漂白水清潔課室。

區議員：患病學生就讀二年級

東涌南區議員王進洋表示，已向校方查詢及證實事件，患病學生為一名二年級生，但暫時未清楚該學生的病情。他又聯絡領展要求於富東及逸東商場放置消毒洗手液及口罩等供居民領取。