粉嶺機動部隊基地深夜傳疑似槍聲　區議員劉其烽﹕警指PTU演練

昨日（11日）網上流傳一段在1月10日夜間攝錄，近至置華里接近警察機動部隊基地位置，長40秒的短片。片段中有人大叫，短暫時間後傳出巨響，冒出火光，其後有人手持電筒照向四周，有網民擔心事件。今日（12日）北區區議員劉其烽向警方查詢後，獲回覆指當日機動部隊正演練。有居住在面向基地的嘉福邨居民指，事發晚上留在家中，知道平日機動部隊會在日間練槍，但當晚聽不到槍聲。警方表示，警隊不時會進行常規演練，以令人員更專業及有效地執行職務及應付突發事件。

網上流傳一段影片，懷疑拍攝於前日（10日）深夜時份，鏡頭影向粉嶺機動部隊基地，環境漆黑一片。其間，疑似傳出有人呼叫的聲音後，緊接傳出懷疑槍聲，然後有人以電筒照來照去，疑進行搜索。片段在互聯網瘋傳，引起網民不安。記者今日向北區區議員劉其烽了解事件，對方指已向警方查詢，獲回覆指是機動部隊人員進行演練。惟劉指不少居民認為當時的演練並不尋常，故新民主同盟要求警方馬上公開當時所有相關任何事故的紀錄，向公眾作出詳細交代。北區團隊劉其烽議員、陳惠達議員及林淑菁議員亦會於北區區議會向警方提出質詢。

警方就事件作回應指，僅稱警隊不時會進行常規演練，以令人員更專業及有效地執行職務及應付突發事件。 惟沒有解釋當晚是否曾進行演練。