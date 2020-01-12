【逃犯條例】至今逾3200警員及家屬被「起底」　警再拘一男子

反修例風波持續至今，不少警員都被網民「起底」，過去數月已有多人涉上載警員資料上網被捕。警方日前再拘捕一名男子，涉嫌在去年11月將一名警員資料上載社交網站平台，而自去年6月至今，已有逾3,200名警員及家屬的個人資料被披露。

警方表示，去年11月11日，有人將一名警務人員的個人資料上載至社交網站平台。網絡安全及科技罪案調查科探員經過深入調查，於本月9日拘捕一名涉案男子。警方批評，自去年6月至今，有人惡意洩露超過3,200名警務人員及家屬的個人資料，企圖打擊執法效能，行為卑劣，警方又指出，互聯網世界並非一個無法可依的虛擬世界，躲在屏幕背後犯法，同樣需要承擔法律後果。

高院上月修訂禁令 涵蓋特務警察

因應警務人員及家屬被「起底」，律政司及警務處處長已入稟高等法院，禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等，高等法院為此批出臨時禁制令。上月中，高院修訂禁令，將其保護範圍擴展到特務警察，該批特務警察即由其他紀律部隊抽調組成的成員，有關禁制令禁制任何人非法地及故意地作出以下行為：

(a) 在沒有相關人士的同意下及同時有意圖或相當可能會恐嚇、騷擾、威脅或煩擾相關人士的情況下使用、發佈、傳達或披露給他人屬於警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員（即父母、子女或兄弟姊妹）的個人資料，包括但不限於他們的姓名、職位、住宅地址、辦公地址、學校地址、電子郵件地址、出生日期、電話號碼、香港身份證號碼或其他任何官方身份證明文件的號碼、Facebook帳戶ID、Instagram帳戶ID、車牌號碼和警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員的任何照片。

(b) 恐嚇、騷擾、威脅或煩擾任何警務人員、特務警察、其配偶及／或其家庭成員。

(c) 協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、協助、教唆或授權他人從事上述任何行為或參與上述任何行為。