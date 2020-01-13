【三度遇劫】CCTV片曝光　三青年無戴口罩　持牛肉刀劫非法油站　

呈祥道近青葵公路天橋底一個懷疑非法油站連續三晚遇劫。一條拍下案發經過的閉路電視片段曝光，顯示上周六（11日）凌晨4時許，三名沒戴口罩的青年持牛肉刀到非法油站打劫，刀嚇男職員交出現金，「攞晒啲錢出嚟！」。警方經調查計算，非法油站三晚合共被劫走逾2.7萬元。油站事後報警求助，警方展開調查，而今午有消防處到該油站調查，懷疑現場有車輛違反危險品車輛發牌條款，在未經准許地方轉注危險品，涉嫌違反《危險品條例》9B。

根據閉路電視畫面顯示，事發上周六（11日）凌晨4時52分，男職員在帳篷下工作期間，突然有三名男子靠近，他們都沒有戴口罩，其中一名穿白衣頭戴鴨舌帽男子拔出一把牛肉刀指嚇男職員，大喝「攞晒啲錢出嚟」。

刀嚇職員 「攞晒啲錢出嚟」

男職員被嚇到彈起，將腰包放入一名黑衣人的膠袋內，白衣人繼續持刀呼喝職員：「仲有幾？櫃桶有冇？開晒去，攞晒啲錢出嚟！」黑衣人隨即翻摷櫃桶，並取走部分現金。另一名黑衣人顯得暴燥，持牛肉刀衝近男職員怒吼：「係咪有夾萬呀？」男職員受嚇稱「冇呀」，其後交出銀包。劫案全程約2分鐘，三名賊人得手後便離開，其中一人稱「畀返身份證佢」。

消防：涉未經准許地方轉注危險品

今日下午時分，消防到場調查，打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長梁樂衡表示，懷疑現場有車輛違反危險品車輛發牌條款，在未經准許地方轉注危險品，涉嫌違反《危險品條例》9B。根據條例，違反批註在依據第9條發出的牌照上的任何條款或條件，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款不超過$10,000及監禁不超過1個月。

遇劫的懷疑非法油站隱蔽又簡陋，位於呈祥道近青葵公路天橋底一條掘頭路，現場停泊有油缸車及油桶，搭有帳棚，內有椅凳和衣物，據悉每公升油價，比外面便宜超過一倍。非法油站在本月11日、12日及13日凌晨先後遇劫，分別損失約1萬元、2,000元及15,700元。