【單車撞斃途人】單車司機若無買第三保　須自行負賠償責任

大埔太和邨52歲女途人遭單車撞斃，警方正就事件調查中，暫未知涉事的15歲單車司機會否被拘捕。意外中，涉事的交通工具為單車，有保險業界人士稱，單車司機購買第三者保險不是強制的，因此大部分人不會購買單車第三保，意外後，單車司機須自行負上賠償責任。

警方呼籲目擊者提供資料。（陳諾希攝）

涉事地址為太和邨新和樓對開行人路往太和街市方向，記者前往現場觀察，中午時份不算多人踩單車，主要以中老年人為主，車速不快。於太和邨住了20多年的何先生稱，屋苑內甚少見有人踩單車，因看更會趕他們走，行人路偶有人踩單車，惟車速正常。

當區區議員陳蔚嘉表示，太和邨一帶有不少單車徑供市民使用，大部分居民都遵守規矩，惟有少部分人為貪方便於非單車徑踩單車。

前（12日）晚約8時50分，警方接獲報案，一名15歲男童騎單車沿太和邨新和樓對開一行人路往太和街市方向時，撞倒該名52歲女途人。該名女子昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，延至昨日中午被證實死亡。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

邨內有不少單車停泊。（陳諾希攝）

香港汽車工業學會會長李耀培表示，事發地點為行人路，非允許單車行駛的道路，單車司機已違反《道路交通條例》，可被警方票控，而單車司機若有駕駛執照，亦有機會會被吊銷，因出現危險駕駛行為。而在是次意外中，由於造成有人命傷亡，警方交通部應對單車司機進行刑事控訴，控告單車司機導致他人死亡。記者翻查資料，發現「魯莽騎踏單車」條例中，如單車司機屬首次被定罪，可處罰款500元，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1,000元及監禁3個月。

另外，李耀培又指，由於單車沒有第三者保險，死者的家屬無法從第三者保險獲得賠償，只能入稟法院以民事訴訟向單車司機個人索償。另外，家屬亦可申請政府的交通意外傷亡援助計劃—「不論過失傷亡賠償」，惟賠償金額不大。

根據資料，該計劃由社署執行，由交通意外傷亡援助基金撥款支付，目的是不論交通意外因何人之過失而引致，均盡早為傷亡者或其家屬提供經濟援助。援助金只因當事人受傷或死亡而發給，至於財物損失，則不在援助範圍內。

現場所見，踩單車以中老年人為主，車速正常。（陳諾希攝）

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄則表示，單車可買第三者保險，惟不是強制性的，因此不是所有單車司機會購四第三保，若單車司機沒有購買第三保而又導致人命傷亡，單車司機要自己承擔所有賠償。羅少雄又透露，根據以往個案，一般單車撞死人的嚴重性沒有私家車撞死人大，頻率亦較低。根據運輸署資料，「危險駕駛引致他人死亡」最高可被判處罰款港幣 50,000 元及監禁10年。

翻查資料，2010年至2013年本港曾發生3次單車撞死途人事件。2012年，一名撞途人的單車司機被控「控制單車時故意疏忽造成身體受傷罪」，即時入獄4個月。