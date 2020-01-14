【逃犯條例】旺角通菜街利民大廈現懷疑爆炸品　至少一男子被捕

今晚（14日）9時許，警方於旺角通菜街108號利民大廈一劏房內發現懷疑爆炸品。消防及警方爆炸品處理課人員到場，消防拖一喉上樓，爆炸品處理課人員用水弄濕一些薄墊再帶上樓。警方在現場劃起封鎖線，疏散低層住戶及附近市民。現時警方禁止車輛由旺角道轉入通菜街及快富街轉入通菜街。晚上10時56分，警方引爆懷疑爆炸品，現場傳出巨響，未見白煙或火光。據了解，警方根據線報，在利民大廈一劏房內發現少量爆炸品，至少一男子被拘捕。

旺角單位檢水喉通土製炸彈 上水搗破爆炸品實驗室

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱表示，警方於旺角一住宅單位檢獲一個水喉通土製炸彈，另外於上水河壩村一村屋單位，搗破一個製作爆炸品實驗室。警方今日於該個位於旺角的住宅單位將3名男子截停，並持搜查令將3人帶上單位搜查，警方搜獲一個水喉通土製炸彈，及近期示威物品，包括戰術頭盔、V煞面具、懷疑避彈衣背心、易燃物品及小量大麻毒品。警方拘捕三名男子均為大專生，一人21歲另外兩人22歲，他們涉嫌參與元旦（1月1日）旺角一個非法集會、藏有爆炸品、串謀製作爆炸品、藏有毒品、藏有工可作非法用途。另外警方於上水河壩村單位，檢獲包括燒杯、量杯、試管、化學品及磁力攪拌機等電子設備，警方相信上址是一個用作製作爆炸品的實驗室，一名29歲報稱機械工人的男子被捕。

陳天柱指於旺角見到檢獲的水喉通土製炸彈長8吋，以金屬水喉通製成，重約1.5磅，內藏約40克低性能炸藥，需以藥引點火引爆，但於磨擦下有機會引爆，是一個隨時可用的成品，炸彈為密封、製作理想及有效率，引爆是可產生巨大衝擊力。陳指於現場見到該炸彈時感到相當震驚，爆炸品處理課人員現場在可控制環境下將炸彈安全拆除，但於拆除時發生輕微爆炸，現場一個電梯鋼板被水喉通的金屬蓋撞穿一個洞，陳指如用作手榴彈拋入私家車，車上人士必定全部死亡。

情報顯示炸彈用作攻擊警務人員或警方設施

陳天柱指，相信被捕人士為一個較隱蔽勇武組織，亦是核心成員，行動會繼續進行，不排除會將團夥其他成員拘捕，又指警方會分析炸藥成分，了解與之前案件是否有關。陳天柱指根據情報，相信炸彈用作攻擊警務人員或警方設施，於何時使用則仍需調查。而有關上水的實驗室，陳天柱指為一間簡陋的村屋，「開張檯，好凌亂咁將設施擺喺度」，警方透過以星期計的情報搜集，相信該實驗室需要經時間才可製造有關物品。

被問到警方於上址即場處理炸彈是否有迫切性，陳天柱稱警方於現場是在安全評估、不會做成傷害下拆除炸彈。陳天柱又指製作及藏有爆炸品屬嚴重罪行，一經定罪可被判監20年，如造成人命傷亡更會被判更重罪名包括謀殺。