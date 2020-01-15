朗屏站列車停駛　揭女車長架空路軌墮下馬路　送院死亡

西鐵朗屏站一名港鐵女職員於架空路軌墮下地面，送院後死亡，女事主為一名港鐵女車長，事發前剛駕駛列車停於該站。

晚上9時49分，警方接報一名女子於西鐵朗屏站天橋位置高處墮下，救護員到場將女子送院救治，送院後證實死亡。據了解，墮下的女子為一名港鐵女車長，最近有感情問題，事發時現場有一列車駛至該站，其後未有開走，有職員到車長控制室了解，發現不見車長蹤影；其後發現女車長倒伏於現場朗業街馬路，估計她離開駕駛室後從橋上墮下，報警後，警方封鎖兩條行車線，傷者被送院後不治，現場地面遺下一灘血跡及一條腰帶，港鐵職員正在場了解事件。

港鐵：會向車長及家人提供適切協助

港鐵發言人指，晚上9時45分左右西鐵綫朗屏站一列往紅磡方向的列車在月台完成上落客後，車務控制中心留意到列車未有如常駛離車站，亦聯絡不上該列車車長，朗屏站職員即時到月台瞭解，但發現該列車車長並不在駕駛室内，其後有市民通知車站職員，表示有一名身穿港鐵制服的人士倒臥在車站近F出入口的路面上，經查證該名人士為有關列車的女車長，現已送院救治。港鐵指控制中心亦安排另一位車長到場駕駛該列車，西鐵綫列車服務於晚上10時左右陸續恢復正常，警方現正就事件進行調查，港鐵會全力配合，並會向該名車長及其家人提供適切協助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626