尖沙咀女子及外籍夫同墮樓　倒臥商場露天茶座雙亡

尖沙咀一對男女從高處墮下亡。今(15日)早10時42分，尖沙咀梳士巴利道18號，一對男女從服務式住宅K11 ARTUS寓館一單位墮樓，倒卧商場K11 MUSEA四樓一向海餐廳的露天茶座，警方接報到場，現場證實兩人死亡，警方正就事件進行調查。女死者61歲姓梁，男死者為其67歲外籍丈夫，警方初步調查相信兩人從酒店房間墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。據了解，該對男女留有遺書，兩人身上只穿內衣褲。

K11 ARTUS（寓館）為奢華酒店式住宅，是新世界發展有限公司Victoria Dockside （前身為新世界中心）發展項目之一。項目2019年全面落成啟用，綜合商業發展項目總樓面面積達300萬平方呎，提供寫字樓、酒店、商場。K11 ARTUS樓高14層，提供287個單位，間隔由開放式至三房不等，面向維多利亞港。

商場K11 MUSEA去年8月底開業，惟在10月便曾發生墮樓案，一名53歲女子由商場商處墮下，倒臥中庭位置，並壓毀咖啡座及盆裁。

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