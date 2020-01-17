【鼠年2020】預測暖冬推遲播種　年花豐收　信哥：與全港人分享

庚子鼠年將至，本地花農正密鑼緊鼓為精心栽種的年花作最後準備，今年天氣和暖，有花農直言天公造美，相信會是豐收的一年，惟基於過去半年的社會事件，或會影響港人消費欲，元朗新田「信芯園」負責人梁日信稱，會減價出售百合，希望港人覺得價廉物美，將不開心暫時拋開。

「信芯園」負責人梁日信稱，今年天公造美，加上自己預測成功，花田內的百合及劍蘭豐收。（蔡正邦攝）

自古以來，農夫均是靠天吃飯，過去兩年元朗新田「信芯園」因天氣因素而導致年花失收，損失80多萬，負責人梁日信稱，今年天公造美，加上自己預測成功，花田內的百合及劍蘭豐收，預開得及時能與港人齊迎新年。信哥指，重陽後已預測今年天氣和暖，於是作出大膽決定，推遲兩星期播種，最終預測成功，「本身合時嘅花要13至14個星期，我今年合時嘅花全部都係11個星期。」他亦透露，今年天氣有利農作物收成，相信花會盛放，預計今年可以賺30至40萬元，填補過去兩年的損失。

減價出售百合 與港人分享成果

不過信哥稱不會坐地起價，因過去半年本港受社會因素影響，港人心情或受影響，希望令市民買花時覺得價廉物美，將不開心暫時拋開。另外，花田內有兩幅田的百合完全綻放，信哥透露是特地早兩星期播種，邀請市民到花田齊分享百花齊放的美景，打卡留念，「等全香港市民同我一齊分享。」

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萬呎的桃花園內，很多已是「名花有主」。（蔡正邦攝）

百合、劍蘭可使溫馨家居滿室生香，壯健桃花則顯大廈、商場的氣派。「財記花園」是錦田一間經營30多年的本地桃花場，不少富豪、上市公司及大型商場均是熟客。香港01記者周四(16日)到訪花場，距離農曆新年將近一周，場內部分桃花已盛開，粉嫰的花瓣惹人喜愛，萬呎的桃花園內，很多已是「名花有主」，半年前已被挑選。

大機構早半年到花場選花

記者到訪當日，一名本港老牌豪宅屋苑的物業管理處職員前往花場取花，他稱，由於其服務的屋苑不泛富貴人家，且對大廈大堂擺放的年花有相當高的要求，他半年前已到花場視察，挑選了7棵桃花，其中一棵高達14呎，放在大堂足夠氣派。該名職員稱，每年均會提早到花場選花，以確保選到最好的桃花，「唔靚會畀住客投訴，半年前已經嚟睇，幾多錢都會買。」而他透露，今年最高的14呎桃花，盛惠9萬港元。

桃花盛開，粉嫰的花瓣惹人喜愛。（蔡正邦攝）

雖然部分靚花早已被認投，但受過去半年本港社會事件影響，花場老闆郭財添估計今年生意會比往年少兩成，惟老闆指不會刻意減價或加價，因桃花由幼苗到成長開花，種植過程中盡是農夫的心血，場內不同大小的桃花，售價由數千元至數萬元不等，客人可到場親先選花，花農即場將桃花鋸下，並小心處理。

天氣暖對桃花影響不大

記者於場內見到，花農將每棵桃花樹上快將凋謝的桃花及葉子摘除，以免它們分薄養份，讓新的花蕊可以綻放。去年尾至今，本港天氣回暖，老闆稱和暖天氣對桃花影響不大。天氣暖和時，桃花會盛開得較燦爛，惟花的周期性會較快，不能維持長時間，不過郭老闆指，由於一棵桃花有很多花苞，相信過年一定會有花開，他亦強調，和暖天氣只要水份控制得宜，桃花至正月仍可盛放。

相對比和暖天氣，作為花農，郭老闆更怕寒冷天氣，因桃花會凍死。靠天氣吃飯的花農，最喜愛正常的冬天，花卉生長得最佳，以桃花來說，正常17至20度的天氣，桃花的色澤最好、花期亦可維持得久一些。