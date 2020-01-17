內河船新招走私　海關水警檢2500萬元高價電子產品　拘三內地男

水警與香港海關採取聯合行動，在黑角對開香港水域截停一艘內河船，在船上暗格搜獲價值2500萬元電子產品，包括電腦記憶體（RAM）及中央處理器（CPU）等，為過去兩年搗破最大宗同類案件。事件中三名內地男子被捕，涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」及「非法入境」。海關表示採用內河船暗格，為新型走私模式，此形式過去五年未見。

過去兩個月水警與香港海關進行一連串行動，打擊香港西北區屯門、青山灣一帶對開水域懷疑走私活動，發現內河船暗格走私，涉2500萬元高價電子產品，拘捕三名內地男。（陳諾希攝）

過去兩個月水警與香港海關進行一連串行動，打擊香港西北區屯門、青山灣一帶對開水域懷疑走私活動。水警總區特遣隊主管葉厚寬表示在1月15日晚上11時許，海關海域聯合特遣隊、水警西分區等人員在內河碼頭發現三名可疑男子在輕型貨車上搬出貨物，一艘內河船停靠，船上三名男子接貨。內河船其後向西行，向龍鼓灘方向駛去，經過踏石角轉向西北偏北，到爛角咀（俗稱黑角）對開海面準備逃離香港，在附近埋伏的水警小艇分區快艇隨即上前攔截，在邊界線內截停內河船，並登船搜查。由於船上當眼處不見貨物，而當時浪大至4至5米，顧及安全下將內河船押至大欖水警基地搜查。人員在暗格中搜出65 箱走私物品，拘捕三名內地男子，年齡介乎34至38歲，涉涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」及「非法入境」被捕。

香港海關海域調查指揮官梁耀文表示今次搗破走私新模式，疑犯利用內河船暗格走私，人員在船員休息室一張床下面發現一格淺色地板，揭開即為暗格入口，在內搜出65箱高價值電子產品。（陳諾希攝）

香港海關海域調查指揮官梁耀文表示在船上暗格搜獲價值2500萬元電子產品，包括電腦記憶體（RAM）及中央處理器（CPU）等，為過去兩年搗破最大宗海路電子產品走私案。他指今次搗破走私新模式，疑犯利用內河船暗格走私，此形式過去五年未見。人員在船員休息室一張床下面發現一格淺色地板，揭開即為暗格入口，在內搜出65箱高價值電子產品。

案件由海關繼續跟進。是次走私產品包括智能電子產品約2500件，大部分為全新，15,000部電腦記憶體，9000件中央處理器，其他電子零件約21,000件；另有23公斤燕窩，總值2500萬元。海關提醒市民走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》第60章，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可罰款200萬元及監禁7年。